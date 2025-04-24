"Ростелеком" подключил к скоростному интернету еще 23 алтайских села

Всего же услугами оператора в регионе пользуются более 236 тысяч семей

24 апреля 2025, 11:30, ИА Амител erid: 2W5zFJvpmM2

Ноутбук. "Ростелеком" / Фото предоставлено пресс-службой компании

С начала 2025 года "Ростелеком" протянул волоконно-оптические линии связи в 23 сельских населенных пункта в 11 районах Алтайского края. Доступ к цифровым сервисам компании получили более 6 000 домов.

Где появилась сеть?

В Славгородском муниципальном округе сеть построили в селах Покровка, Знаменка и Архангельское. В Кулундинском районе – в Златополе и Курске. В Шипуновском районе – в Порожнем, Комарихе и Первомайском. Наибольшие объемы подключения выполненв в селах Крестьянка (Мамонтовский район), Алтайское (Табунский район) и Карамышево (Змеиногорский муниципальный округ).

"Мы продолжает работы по замене медных линий на оптические, модернизируем сетевое и станционное оборудование. Все больше сельчан получают доступ к современным цифровым услугам и популярным онлайн-сервисам. В 2024 году мы подключили к скоростному интернету 30 тысяч алтайских семей и увеличили долю пользователей оптической технологией в нашей абонентской базе до 79%", – прокомментировал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Что получает абонент?

Благодаря новым линиям жители могут пользоваться стабильным интернетом со скоростью до 300 Мбит/с, подключать домашний Wi-Fi* и все устройства семьи. В пакет услуг компании входят:

интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink.ru*;

системы видеонаблюдения для дома;

образовательные и развлекательные сервисы – "Лицей", "Wink.Дети", "MIXX вместе" и другие.

Как подключиться?

Узнать о возможности подключения и подать заявку можно на сайте по телефону 8 800-100-08-00.

Добавим, что на начало 2025 года услугами широкополосного интернета от "Ростелекома" в Алтайском крае пользуются свыше 236 тысяч семей – это 45,2% всего телекоммуникационного рынка региона.

В 2024 году оператор проложил современные каналы связи в 102 населенных пунктах региона, обеспечив цифровыми услугами свыше 31 тыс. домов. Наибольший рост подключений зафиксирован в Барнауле, Новоалтайске, Славгороде, Яровом и поселке Октябрьском Зонального района. А также в селах Енисейское, Черемушкино, Новоалександровка, Глядень, Клепечиха, Маралиха и Самсоново. Интернет и другие услуги на высокой скорости теперь доступны также жителям Контошино, Гуселетово, Лосихи, Николаевки, Курочкино и десятков других деревень региона.

* Wi-Fi ("Вай-Фай"); Wink.ru ("Винк.ру")

ПАО Ростелеком

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