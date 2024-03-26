"Ростелеком" построил цифровые сети для турбизнеса в Горном Алтае

Работы вели даже на отдаленных базах отдыха и в плохую погоду

26 марта 2024, 15:18, ИА Амител erid: LjN8KGrUa

Турбаза "Эзен" в Улаганском районе / Фото: altaitg.ru

"Ростелеком" за прошлый год реализовал свыше 10 проектов по строительству оптоволокна и предоставлению цифровых сервисов для туристического сектора Республики Алтай. Работы вели в Майме и Чемале, а также на отдаленных турбазах Телецкого озера, в Улаганском и Турочакском районах.

Ежегодно спрос на корпоративный интернет со стороны местного турбизнеса растет. Отдыхающие рассчитывают на круглосуточный и повсеместный доступ к интернету, наличие смарт-ТВ и камер наблюдения как внутри помещений, так и на территории.

"Владельцы турбаз и отелей, понимая сложность и затратность проведения оптоволокна в горной местности, активнее идут на софинансирование проектов. После запуска интернета мы разворачиваем на территориях и в помещениях гостиниц Wi-Fi*, систему видеонаблюдения, устанавливаем видеосервис Wink*" ­– говорит директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Ольга Курылева. ТВ для гостиниц / Фото: ПАО "Ростелеком"

Летом прошлого года оператор реализовал несколько проектов в Горном Алтае. В частности, компания провела работы на летней ремесленной ярмарке "Ярморочное колесо", обеспечив доступ в интернет со скоростью до 200 Мбит/с и зону Wi-Fi. Ежегодный фестиваль проходит между селами Усть-Сема и Чепош в Чемальском районе и объединяет более 30 мастеров.

"Ростелеком" также провел оптоволокно до баз отдыха "Катунь" (Чемальский район) и "Новый Барангол" (Майминский район).

Одним из самых сложных проектов стало строительство линии связи до турбазы "Эзен" в Улаганском районе. Чтобы установить кабель, специалисты спускали опоры по крутому перевалу Кату-Ярык, а затем прокладывали часть линии в промерзшую землю при плохой погоде.

"Изначально связи не было, в последние годы пользовались мобильной, но сигнал слабый, звонки не всегда проходили. С прошлого года работаем на оптике, скорость хорошая, без сбоев", ­– сообщает директор ООО "Эзен" Айгуль Чанчиева.

В нынешнем году оператор продолжит строить цифровую сеть для турбаз Горного Алтая.

Как ранее сообщал amic.ru, "Ростелеком" в прошлом году проложил современные оптические сети в 107 селах Алтайского края. Наибольший объем работ оператор выполнил в Первомайском, Тогульском и Михайловском районах. В результате цифровыми услугами могут пользоваться 39 тыс. жителей.

*Wi-Fi ("Вай-Фай"); Wink ("Винк")

ПАО Ростелеком

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