"Ростелеком" построил линии связи для санатория "Гренада" и детского лагеря "Березка"

Оператор планирует установить там интерактивное ТВ и внедрить другие цифровые решения

29 марта 2024, 15:13, ИА Амител

Фото с сайта детского лагеря «Березка»

Федеральный оператор "Ростелеком" обеспечил высокоскоростной доступ в интернет для санатория "Гренада" и детского лагеря "Березка" в Алтайском крае. Объекты расположены недалеко от поселка Казачий в Первомайском районе.

"За четыре летних сезона в лагере отдыхают три тысячи детей. Мы организуем и профильные смены для ребят из детского технопарка "Кванториум", федеральной сети профильного образования "IT*-куб", участников конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Для них скоростной интернет крайне необходим. Поэтому мы ускорили решение вопроса по строительству цифровых линий связи", – говорит директор лагеря "Березка" Дмитрий Бут.По его словам, в дальнейших планах организации – открытие компьютерного класса и запуск цифрового телевидения в корпусах для проживания.

Прокладка оптоволокна к объектам, расположенным в лесной зоне вдали от крупных дорог и населенных пунктов, была непростой задачей. После строительства цифровых сетей в Первомайском районе пронеслись ураганные ветры, повредившие линии электропередач и повалившие деревья. Несмотря на это, построенные сети оператора отлично справились с непогодой, обеспечивая полную функциональность. Это говорит о том, что сотрудники компании выполнили работу с соблюдением ГОСТов и других стандартов.

"Организации частично софинансировали проекты, поэтому линии связи построили оперативно, все корпусы санатория и лагеря подключены к услуге в срок. Мы продолжим сотрудничество установкой на базе скоростного интернета интерактивного ТВ Wink*, многоканальных номеров и других современных цифровых решений", – рассказывает замдиректора, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Ольга Курылева.

Узнать подробнее по проектам для бюджетных организаций или подать заявку на подключение услуг можно по телефону +7 (3852) 55-67-36 или электронной почте olga.v.menyajlo@sibir.rt.ru.

Как ранее сообщал amic.ru, "Ростелеком" в прошлом году успешно реализовал несколько значимых проектов на территории Горного Алтая. Один из них, который стал особенно сложным, – создание линии связи к турбазе "Эзен" Улаганского района. Специалисты компании спускали опорные конструкции для установки кабеля по крутому склону Кату-Ярыка, а затем прокладывали линии связи в промерзлую почву в сложных погодных условиях.

*IT ("АйТи"); Wink ("Винк").