"Ростелеком" приглашает барнаульцев на работу в сфере продаж услуг

Новых сотрудников ждет обучение, наставничество, гибкий график и драйвовая команда

02 июля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGDnV52

"Ростелеком" на фестивале профессий "Карьерный движ. Поколение ПРОФИ" / Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" принял участие в фестивале профессий "Карьерный движ. Поколение ПРОФИ", который прошел 27 июня в барнаульском парке "Изумрудный" в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России". Оператор представил вакансии менеджеров по продажам услуг. Площадку компании посетили более 300 человек.

Специалисты рассказали об условиях трудоустройства и профессиональных возможностях компании, провели беспроигрышную лотерею на знание основ телекоммуникаций и связи и подарили участникам фестиваля сувениры.

"Преимущества работы в нашей команде – гибкий график, что особенно важно для студентов, а также корпоративное обучение и наставничество. Мы научим грамотно выстраивать речь, работать с возражениями, пользоваться нейросетью и инструментами по повышению стрессоустойчивости. Приглашаем молодых людей прокачать свои скилы и стать крутыми переговорщиками", – рассказала руководитель группы активных продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Марина Анфимова.

"Ростелеком" на фестивале профессий "Карьерный движ. Поколение ПРОФИ" / Фото: пресс-служба компании

Также "Ростелеком" предлагает все условия для комфортной работы – от социальных льгот и медицинской страховки до программ поддержки по улучшению жилищных условий и реализации финансовых накоплений к пенсии.

""Ростелеком" обслуживает миллионы российских домохозяйств и находится в числе лидеров по количеству пользователей проводного интернета и развитию цифрового телевидения. Работа в группе продаж – это хорошая возможность узнать нашу "кухню" изнутри, построить карьеру, а также почувствовать на себе стабильность и защищенность, которую обеспечивает своим сотрудникам компания", – добавила директор по массовому сегменту Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.

Чтобы присоединиться к команде "Ростелекома" и узнать подробнее о вакансиях, звоните по телефону 8 902 140 25 37.

Фестиваль профессий "Карьерный движ. Поколение ПРОФИ" в Барнауле организовал кадровый центр "Работа России". В мероприятии приняли участие более 100 работодателей, предложивших 4,6 тысячи вакансий.

ПАО Ростелеком

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