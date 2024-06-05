"Ростелеком" рассказал юным барнаульцам, как сегодня работают связисты

Интересное знакомство с профессией прошло на семейном марафоне

05 июня 2024, 16:16, ИА Амител erid: LjN8Jw4pR

Площадка "Ростелекома" на "Зелёном марафоне" в Барнауле / Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" в День защиты детей поддержал 11-й по счету благотворительный забег "Зеленый марафон", который прошел в Барнауле на лыжной базе "Локомотив". Федеральный провайдер принял участие в работе профориентационной площадки "Города профессий", где познакомил детей с профессией связиста и своими услугами.

В "Городе профессий" представители крупных организаций и ведомств показывали свою рабочую атрибутику и предлагали гостям марафона почувствовать себя в роли пожарного, военного, железнодорожника или строителя.

"Ростелеком" приглашал детей пройти познавательный квест, чтобы наглядно показать, чем занимаются инженеры электросвязи, инсталляторы услуг и ИТ-специалисты. По заданию аниматоров дети схематично прокладывали линии связи на карте Алтайского края, подключали интернет, подсоединяя кабель к модему и ТВ-приставке. А еще разгадывали ребусы, боролись с компьютерными вирусами, собирали пазлы с картинкой телеканалов цифрового видеосервиса Wink ("Винк"). После прохождения квеста ребята охотно позировали в костюме "Супергероя интернета" в фотозоне "Ростелекома".

"Зеленый марафон" – одно из любимых массовых мероприятий барнаульцев. Мы с удовольствием поддержали это спортивное событие и постарались дать маленьким участникам марафона полезную информацию о профессиях на ИТ-рынке. Для нас это еще один повод напомнить горожанам, что самые популярные услуги "Ростелекома" – широкополосный доступ в интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink делают повседневную жизнь более комфортной, насыщенной и интересной", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Всего в благотворительном забеге "Зеленый марафон" приняли участие больше двух тысяч человек. Регистрационные взносы участников передали в благотворительный фонд "Вклад в будущее" в поддержку развития инклюзивного образования детей в России.

Площадка "Ростелекома" на "Зеленом марафоне" в Барнауле / Фото: пресс-служба компании

ПАО Ростелеком

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