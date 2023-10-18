"Ростелеком" сделал бесплатными международные звонки в Израиль

Абонентам оператора будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений

18 октября 2023, 13:15, ИА Амител

Телефон / Фото: topntp26 / freepik.com

"Ростелеком" обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении Израиля, с учетом ситуации на территории страны.

Абонентам оператора будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле в период с 11 по 31 октября 2023 года. Чтобы воспользоваться данной возможностью дополнительная активация не требуется – стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически.

Решение "Ростелекома" позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.