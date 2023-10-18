"Ростелеком" сделал бесплатными международные звонки в Израиль
Абонентам оператора будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений
18 октября 2023, 13:15, ИА Амител
"Ростелеком" обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении Израиля, с учетом ситуации на территории страны.
Абонентам оператора будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле в период с 11 по 31 октября 2023 года. Чтобы воспользоваться данной возможностью дополнительная активация не требуется – стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически.
Решение "Ростелекома" позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.
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