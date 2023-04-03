"Ростелеком" установил в столовой барнаульского "Темпа" умные экраны

Их можно использовать для отображения меню, акций и объявлений

03 апреля 2023, 12:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSYqeeXvhG

Умные экраны / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" организовал современный цифровой сервис "Умные экраны" для сети столовых "Кулинар" в Барнауле. Компания выполнила пилотное подключение услуги в заведении, обслуживающем спортивно-гостиничный комплекс "Темп".

Провайдер установил в помещении столовой три монитора, подключённых по технологии Digital Signage (в переводе с англ. – цифровые вывески), которые воспроизводят мультимедийный контент. Теперь посетители вместе с обедом получают информацию об акциях и специальных предложениях "Кулинара" в режиме онлайн, а также слушают фоновую музыку.

"Умные экраны нужны нам, в первую очередь, для повышения качества обслуживания. Мы хотим, чтобы наши гости, не отвлекаясь от приёма пищи, могли в доступном виде получать максимум полезной информации о наших возможностях и заодно провести обеденное время в приятной атмосфере. Пока тестируем услугу в первой точке, включая музыку и звуковую рекламу. В планах – создать меню-борды для отображения полного ассортимента и установить умные экраны во всех 30 наших филиалах", – рассказала директор ООО "Кулинар" Евгения Лопина.

С помощью сервиса можно настроить расписание отображения разных вариантов меню (завтраки, бизнес-ланчи или "счастливые часы"), анонсировать сезонные блюда, размещать QR-коды для получения бонусов и призов и многое другое. В кафе, барах и ресторанах услугу "Умные экраны" часто используют для показа динамических роликов, чтобы привлечь внимание клиентов и увеличить заказы. Цифровое решение также позволяет вести аналитику посетителей заведения, синхронизировать контент на всех экранах, собирать отзывы для оценки качества обслуживания, сокращать нагрузку на персонал и время ожидания в очереди.

"Сервис "Умные экраны" легко масштабируется: всеми видеопанелями заказчик может централизованно управлять из личного кабинета. Сейчас мы подключаем услугу во второй столовой "Кулинара" и готовы продолжить установку во всех филиалах компании", – подчеркнул директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Решение "Ростелекома" может работать в сети любого оператора и на имеющемся у заказчика оборудовании. Компания предлагает выездной сервис и техподдержку 24/7. Подробности можно узнать на официальном сайте или по телефону 8 800 300 67 31.

ПАО "Ростелеком"

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