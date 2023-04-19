"Ростелеком" установил видеонаблюдение на алтайском молочном предприятии

На территории продолжаются работы по автоматизации кабельной инфраструктуры

19 апреля 2023, 11:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaKxe7sM3

Молочно-товарный комплекс / Фото: ООО "Блиновское"

"Ростелеком" построил волоконно-оптические линии связи и организовал видеонаблюдение на строящемся молочно-товарном комплексе ООО "Блиновское". Предприятие крупной российской компании "Румелко-Агро" расположено в районе села Яново, в Заринском районе Алтайского края.

Сейчас там 16 камер, но затем установят больше.

"Часть оборудования охватывает технологические проезды, что необходимо для наблюдения и контроля за строительным процессом и безопасностью работ. Ещё ряд камер находится внутри помещений и обеспечивает наглядность монтажа и сохранность имущества. Когда будут смонтированы все объекты комплекса (первая линия – в июне, вторая – ориентировочно в декабре), мы закажем установку более 100 камер видеонаблюдения, которые будут действовать на постоянной основе", – сообщил директор ООО "Блиновское" Игорь Блезняк. Камера видеонаблюдения / Фото: "Ростелеком"

Установке системы видеонаблюдения предшествовало строительство в 2021 году цифровой сети. Тогда "Ростелеком" проложил от Яново до комплекса два с лишним километра волоконно-оптических линий связи. Они позволят установить на территории "Блиновского", после завершения строительства, качественный скоростной интернет, независимый от погодных и других внешних условий. Он необходим также для создания автоматизированных рабочих мест, функционирования ИТ-оборудования и корпоративных программ административного блока компании.

"После ввода в эксплуатацию нового животноводческого комплекса мы будем готовы продолжить работы по автоматизации кабельной инфраструктуры, системы контроля и управления доступом на территорию, а также видеонаблюдения для создания единой физической среды передачи данных с высоким уровнем надёжности и защиты", – сообщила заместитель директора (директор по работе с корпоративным и гос. сегментом Алтайского филиала "Ростелекома") Ольга Курылева.ПАО "Ростелеком"

На правах рекламы