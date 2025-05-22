"Ростелеком" установит новые умные светофоры и дорожные контроллеры в Барнауле

Проект направлен на сокращение ДТП и пробок и повышение комфорта жителей города

22 мая 2025, 12:45, ИА Амител erid: 2W5zFGupUFJ

Барнаул. Светофор / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" заключил контракт на монтаж оборудования для автоматического регулирования дорожного движения в Барнауле. Эти работы – очередной этап по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на территории городской агломерации.

Специалисты федерального оператора обновят оборудование на 13 ключевых транспортных объектах города. На смену устаревшим техническим решениям придут умные светофоры, дорожные контроллеры, транспортные детекторы.

Проект курирует Минтранспорта Алтайского края, заказчик – городская администрация.

"Проект ИТС для нас – один из приоритетных. Мы ожидаем, что его внедрение значительно улучшит дорожную ситуацию: сократит количество ДТП и уменьшит пробки на дорогах. Контроль за ходом работ осуществляется с особым вниманием. Главным результатом наших усилий станет комфорт и безопасность жителей Барнаульской агломерации", – сказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин.

Новые светофоры появятся на пересечении проспекта Ленина и улицы Ползунова, а также на перекрестках по проспекту Красноармейскому.

"С 2022 года "Ростелеком" модернизировал на участках города 51 светофорный объект, установил четыре метеопоста для контроля за изменением погоды, а также систему информационной безопасности", – уточнила заместитель директора – директор по прикладным проектам Алтайского филиала "Ростелекома" Марина Лаухина.По ее словам, в этом году работы по установке оборудования в центральной части города продлятся в течение лета и завершатся в сентябре.

В предыдущие годы компания размещала умные светофоры в Ленинском, Индустриальном, Железнодорожном и Октябрьском районах города, включая оживленные участки Павловского тракта, улиц Попова и Власихинская.

В состав Барнаульской агломерации входят Барнаул, Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы. Агломерация расположена на северо-востоке Алтайского края, население – 824 тыс. человек, что составляет более трети жителей региона. Через территорию проходит две федеральные и пять региональных автомобильных трасс, включая Алтай – Кузбасс.

ПАО "Ростелеком"

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