"Ростелеком" впервые построил скоростные линии связи в девяти селах Алтайского края
Благодаря этому жители получили быстрый интернет, качественное ТВ и другие цифровые услуги
27 апреля 2024, 14:40, ИА Амител erid: LjN8K1KEA
Компания "Ростелеком" с начала текущего года проложила оптоволокно еще в 15 населенных пунктах Алтайского края. В шести из них завершила строительство отдельных участков цифровой сети, а в девяти селах обеспечила жителей скоростным интернетом впервые.
Напомним, в первом квартале оператор подключил к услугам 21 населенный пункт, где построил сеть еще в конце прошлого года. После чего продолжил строительство оптики в райцентрах Мамонтово и Усть-Калманка, селе Фирсово Первомайского района и поселках Бельмесево и Центральный в пригороде Барнаула.
Впервые доступ к скоростному интернету получили жители населенных пунктов:
- Светлое;
- Екатерининское;
- Колос;
- Карпово Второе;
- Черемушкино;
- Глубокое;
- Солнечный;
- Комсомольский;
- Октябрьский.
Оптика появилась и в садоводствах Амурский и Лесное Бийского района.
В апреле к интернету и цифровому ТВ начали подключаться жители сел Черемушкино, Глубокое, Карпово и Октябрьское. Теперь люди могут пользоваться скоростным интернетом, смотреть интерактивное телевидение и устанавливать видеонаблюдение.
"Мы начали год с хороших темпов строительства и замены медных линий на оптические. После завершения работ поэтапно переключаем на оптику действующих абонентов и подключаем новых. В этом году продолжим активно развивать сети в небольших населенных пунктах и предоставлять жителям глубинки хорошую скорость, качественное ТВ и другие цифровые услуги", – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
Как ранее писал amic.ru, в 2023 году "Ростелеком" провел современные линии связи в 107 селах Алтайского края. Благодаря чему 39 тыс. жителей получили доступ к цифровым услугам компании.
Оператор создал крупную распределительную цифровую сеть в Боровихе Первомайского района, охватив линиями связи 1339 домов. В Тогуле Тогульского района скоростной интернет получили 1284 семьи. В Малиновом Озере компания проложила оптоволокно к 879 домам.
Узнать о технической возможности подключения услуг и оставить заявку можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8-800-100-08-00.
На 1 января 2024 года доступ к скоростному интернету в Алтайском крае имеют 122 тыс. сельских семей, что составляет 34% от общего количества частных домохозяйств. Всего же цифровые услуги в регионе использует 71% абонентов "Ростелекома".
ПАО "Ростелеком"Реклама
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