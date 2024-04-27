"Ростелеком" впервые построил скоростные линии связи в девяти селах Алтайского края

Благодаря этому жители получили быстрый интернет, качественное ТВ и другие цифровые услуги

27 апреля 2024, 14:40, ИА Амител erid: LjN8K1KEA

Кабель / Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Компания "Ростелеком" с начала текущего года проложила оптоволокно еще в 15 населенных пунктах Алтайского края. В шести из них завершила строительство отдельных участков цифровой сети, а в девяти селах обеспечила жителей скоростным интернетом впервые.

Напомним, в первом квартале оператор подключил к услугам 21 населенный пункт, где построил сеть еще в конце прошлого года. После чего продолжил строительство оптики в райцентрах Мамонтово и Усть-Калманка, селе Фирсово Первомайского района и поселках Бельмесево и Центральный в пригороде Барнаула.

Впервые доступ к скоростному интернету получили жители населенных пунктов:

Светлое;

Екатерининское;

Колос;

Карпово Второе;

Черемушкино;

Глубокое;

Солнечный;

Комсомольский;

Октябрьский.

Оптика появилась и в садоводствах Амурский и Лесное Бийского района.

В апреле к интернету и цифровому ТВ начали подключаться жители сел Черемушкино, Глубокое, Карпово и Октябрьское. Теперь люди могут пользоваться скоростным интернетом, смотреть интерактивное телевидение и устанавливать видеонаблюдение.

"Мы начали год с хороших темпов строительства и замены медных линий на оптические. После завершения работ поэтапно переключаем на оптику действующих абонентов и подключаем новых. В этом году продолжим активно развивать сети в небольших населенных пунктах и предоставлять жителям глубинки хорошую скорость, качественное ТВ и другие цифровые услуги", – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Как ранее писал amic.ru, в 2023 году "Ростелеком" провел современные линии связи в 107 селах Алтайского края. Благодаря чему 39 тыс. жителей получили доступ к цифровым услугам компании.

Оператор создал крупную распределительную цифровую сеть в Боровихе Первомайского района, охватив линиями связи 1339 домов. В Тогуле Тогульского района скоростной интернет получили 1284 семьи. В Малиновом Озере компания проложила оптоволокно к 879 домам.

Узнать о технической возможности подключения услуг и оставить заявку можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8-800-100-08-00.

На 1 января 2024 года доступ к скоростному интернету в Алтайском крае имеют 122 тыс. сельских семей, что составляет 34% от общего количества частных домохозяйств. Всего же цифровые услуги в регионе использует 71% абонентов "Ростелекома".

ПАО "Ростелеком"

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