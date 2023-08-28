"Ростелеком" впервые представил умную опору для зарядки электромобилей

Она позволяет также устанавливать системы наблюдения и оповещения, точки Wi-Fi, датчики экомониторинга

28 августа 2023, 12:03, ИА Амител erid: LjN8JtyRV

Международный форум "Технопром-2023" / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" разработал инновацию – умную опору, которая является элементом интегрированной системы управления городским освещением и зарядными станциями для электромобилей. Эксперты компании представили ее на X Международном форуме технологического развития "Технопром-2023".

"Наша умная опора – это комбинированное решение, помимо зарядки электромобилей, она позволяет устанавливать инфраструктурные элементы различного назначения, в том числе системы наблюдения и оповещения, точки Wi-Fi*, датчики экомониторинга. Кроме того, к ней можно подключить оборудование сразу нескольких операторов связи", – подчеркнул директор по цифровым регионам Сибири ПАО "Ростелеком" Никита Жильцов.

Для зарядки экологичного транспорта устройство использует свободные мощности городского освещения – 100 % днем, и от 30 до 70 % – в ночное время.

Ещё одним ключевым продуктом, представленным провайдером на "Технопроме-2023", стала платформа видеонаблюдения и видеоаналитики. Это эффективный инструмент для мониторинга общественной безопасности и профилактики правонарушений. С помощью видеоаналитики, работающей с использованием технологий искусственного интеллекта, система детектирует людей, объекты и события, анализирует работу муниципальных служб, подсчитывает автомобильный и пешеходный трафик.

"Мы традиционно представляем на площадке “Технопрома” решения экосистемы “Цифровые регионы”, многие из которых уже успешно реализуются как в Сибири, так и в других регионах страны. Наши разработки в этой области направлены на оптимизацию социальной и экономической сфер и позволяют повысить уровень безопасности и качества жизни сибиряков", – отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

"Ростелеком" реализовал более 500 проектов цифровой трансформации городов и регионов России, благодаря чему обеспечена экономия потребления энергоресурсов в объектах социальной сферы до 80%, снижено время реагирования на ЧС с 60 до 40 минут.

* Wi-Fi (Вай-Фай)

ПАО "Ростелеком"

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