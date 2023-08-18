"Ростелеком" зашел с цифровыми услугами еще в 16 алтайских сел

Теперь сельчане имеют доступ к видеосервисам, видеонаблюдению и другим современным опциям

18 августа 2023, 11:05, ИА Амител LjN8KV9kP

Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" в июле 2023 года построил волоконно-оптические линии связи в 16 поселках и деревнях Алтайского края. Современные цифровые сети появились в том числе в селах Гилев-Лог и Сидоровка Романовского района, Крутой Яр и имени Мамонтова Поспелихинского района, Гонохово и Гилевка Завьяловского района.

Самый большой объем работы оператор провел в Гонохово и селе имени Мамонтова, охватив оптической сетью 564 и 538 домохозяйств соответственно. В Гилевке и Сидоровке компания построила распределительную сеть более чем для 400 домов в каждом.

"Мы продолжаем модернизацию сети и перевод сельчан с медных линий связи на оптические. Сохранять высокий темп работ позволяет технический потенциал компании и помощь подрядных организаций, благодаря чему строительство идет одновременно в нескольких районах края. Напомню, что в 2022 году новая распределительная сеть появилась в 97 селах. В этом году планируем охватить ею 126 сел", – заявил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

"Ростелеком" на базе организованного интернета на скорости до 200 Мбит/с предлагает сельчанам разнообразные цифровые услуги:

видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink*;

домашнее и уличное видеонаблюдение;

образовательный портал "Лицей";

умную колонку "Капсула" с голосовым помощником "Маруся";

специальный тариф для геймеров с мощным роутером.

Разовый платеж за подключение к сети и стоимость оборудования можно внести в рассрочку на два года.

С начала 2023 года доступ к интернету "Ростелекома" по оптической технологии PON* открыт уже в 78 населенных пунктах Алтайского края. Возможность пользоваться цифровыми сервисами получили больше 15 тысяч сельских жителей.

* Wink ("Винк"), PON (ПОН).

ПАО "Ростелеком"

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