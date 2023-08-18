"Ростелеком" зашел с цифровыми услугами еще в 16 алтайских сел
Теперь сельчане имеют доступ к видеосервисам, видеонаблюдению и другим современным опциям
18 августа 2023, 11:05, ИА Амител LjN8KV9kP
"Ростелеком" в июле 2023 года построил волоконно-оптические линии связи в 16 поселках и деревнях Алтайского края. Современные цифровые сети появились в том числе в селах Гилев-Лог и Сидоровка Романовского района, Крутой Яр и имени Мамонтова Поспелихинского района, Гонохово и Гилевка Завьяловского района.
Самый большой объем работы оператор провел в Гонохово и селе имени Мамонтова, охватив оптической сетью 564 и 538 домохозяйств соответственно. В Гилевке и Сидоровке компания построила распределительную сеть более чем для 400 домов в каждом.
"Мы продолжаем модернизацию сети и перевод сельчан с медных линий связи на оптические. Сохранять высокий темп работ позволяет технический потенциал компании и помощь подрядных организаций, благодаря чему строительство идет одновременно в нескольких районах края. Напомню, что в 2022 году новая распределительная сеть появилась в 97 селах. В этом году планируем охватить ею 126 сел", – заявил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
"Ростелеком" на базе организованного интернета на скорости до 200 Мбит/с предлагает сельчанам разнообразные цифровые услуги:
- видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink*;
- домашнее и уличное видеонаблюдение;
- образовательный портал "Лицей";
- умную колонку "Капсула" с голосовым помощником "Маруся";
- специальный тариф для геймеров с мощным роутером.
Разовый платеж за подключение к сети и стоимость оборудования можно внести в рассрочку на два года.
С начала 2023 года доступ к интернету "Ростелекома" по оптической технологии PON* открыт уже в 78 населенных пунктах Алтайского края. Возможность пользоваться цифровыми сервисами получили больше 15 тысяч сельских жителей.
* Wink ("Винк"), PON (ПОН).
ПАО "Ростелеком"Реклама
13:16:10 18-08-2023
На территорию Барнаула Ростелеком не хочет зайти с цифровыми услугами. Или хотя-бы имеющийся АДСЛ подтянуть пл качеству чтоб не отваливался и пинг до 999 не скакал.
16:32:01 18-08-2023
Гость (13:16:10 18-08-2023) На территорию Барнаула Ростелеком не хочет зайти с цифровыми... Это ж где вы живёте? Второй десяток лет пользуюсь GPON с гигабитным интранетом (торренты, игры и прочее без лимита по скачиванию), интернет сейчас 200 Мбит/с. В частный дом тоже GPON провёл. Разницы с городом не заметил.