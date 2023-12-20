Ростовчанин получил 9 лет колонии за убийство своей бывшей жены в барбершопе

Причиной конфликта стала ревность — экс-супруг пришел в заведение с травматическим пистолетом и устроил стрельбу

20 декабря 2023, 20:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который расстрелял из пистолета бывшую жену в барбершопе. Об этом сообщает Rostovgazeta со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Инцидент произошел 21 июля на улице Подвойского. Мужчина зашел в барбершоп с травматическим оружием и начал стрелять. Одна пуля попала в живот бывшей супруги, а еще одна — в самого стрелка. Женщину спасти не удалось, а вот мужчина выжил.

Причиной инцидента стали конфликты между бывшим мужем и женой на почве ревности. Суд подтвердил доводы обвинения, а сам фигурант признал свою вину в произошедшем. Ростовчанину назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.