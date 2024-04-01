Ростовчанку задержали в аквапарке за угрозы взрыва и крики про Украину

Инструктор испугался и рассказал обо всем начальству, которое вызвало полицию

01 апреля 2024, 19:55, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: pexels.com

В Ростове-на-Дону в аквапарке задержали посетительницу, которая угрожала сотруднику и выкрикивала запрещенный лозунг. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

По информации канала, 62-летняя женщина пришла в аквапарк и поинтересовалась у сотрудника, не слышал ли тот звук взрыва. Он ответил отрицательно. После этого женщина заявила, что он его еще услушит и выкрикнула проукраинский лозунг.

Инструктор испугался и рассказал обо всем начальству, которое и вызвало полицию. После этого посетительницу задержали.

Официальной информации об инциденте не поступало. Данные о происшествии прояверяются.