Ростовчанку задержали в аквапарке за угрозы взрыва и крики про Украину
Инструктор испугался и рассказал обо всем начальству, которое вызвало полицию
01 апреля 2024, 19:55, ИА Амител
Полицейская мигалка / Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону в аквапарке задержали посетительницу, которая угрожала сотруднику и выкрикивала запрещенный лозунг. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
По информации канала, 62-летняя женщина пришла в аквапарк и поинтересовалась у сотрудника, не слышал ли тот звук взрыва. Он ответил отрицательно. После этого женщина заявила, что он его еще услушит и выкрикнула проукраинский лозунг.
Инструктор испугался и рассказал обо всем начальству, которое и вызвало полицию. После этого посетительницу задержали.
Официальной информации об инциденте не поступало. Данные о происшествии прояверяются.
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