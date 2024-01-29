Ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за современных актеров
Священник добавил, что с уважением относится к советскому кинематографу, но у современных артистов нет таланта
29 января 2024, 19:35, ИА Амител
Ростовский митрополит Меркурий заявил, что ему стыдно за современных артистов и кинематограф. Как сообщает "РостовГазета", в эфире "Дон 24" он заявил, что не понимает современных актеров и считает, что большинство из них бесталанны и корыстны.
По его мнению, актеры борются за деньги, а не за роль. Он не понимает, как они соглашаются играть в такой "лабуде".
"Ну жутко, страшно. Вроде и актер-то неплохой, а какие-то позволяет себе вещи", – заявил митрополит.
Священник добавил, что с уважением относится к советскому кинематографу. Среди его любимых фильмов – "Женитьба Бальзаминова", "Любовь и голуби", "17 мгновений весны".
21:19:09 29-01-2024
Создать шедевр такой как "Место встречи изменить нельзя", "Афоня", "Жизнь Клима Самгина" большинство современных режиссеров уже не сможет. Актеришки действительно слабые и фальшивые.
06:06:46 30-01-2024
Алексей (21:19:09 29-01-2024) Создать шедевр такой как "Место встречи изменить нельзя", "А... Петровка 38 , Огарёва 18 . Шедевры кинематографа . 12 стульев , 10 негритят , "Шестой" .... и т.д.
16:39:57 30-01-2024
Гость (06:06:46 30-01-2024) Петровка 38 , Огарёва 18 . Шедевры кинематографа . 12 стуль... огарева 6
00:00:49 30-01-2024
А кумир ростовского попа пастор Шлаг, а не Штирлиц ?
09:18:27 30-01-2024
А попов не спрашивали! пусть своим делом занимаются - людей оболванивают
10:12:56 30-01-2024
Есть хорошие актеры: Алексей Панин (оба), Павел Деревянко, Сергей Бурунов, можно дальше продолжать. Евстегнеевы, Леоновы, Янковские - штучный товар.
16:32:18 30-01-2024
Пузырек (10:12:56 30-01-2024) Есть хорошие актеры: Алексей Панин (оба), Павел Деревянко, С... Может ты имеешь ввиду Андрея Панина?
17:42:53 30-01-2024
Гость (16:32:18 30-01-2024) Может ты имеешь ввиду Андрея Панина?... Андрей второй. Мы на брудершафт пили? Откуда "ты"?
16:01:22 30-01-2024
По его статуту, в мирские дела ему ни каким рылом лезть нельзя.