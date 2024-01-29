Ростовский митрополит заявил, что ему стыдно за современных актеров

Священник добавил, что с уважением относится к советскому кинематографу, но у современных артистов нет таланта

29 января 2024, 19:35, ИА Амител

Ростовский митрополит Меркурий / Фото: Ростовская епархия

Ростовский митрополит Меркурий заявил, что ему стыдно за современных артистов и кинематограф. Как сообщает "РостовГазета", в эфире "Дон 24" он заявил, что не понимает современных актеров и считает, что большинство из них бесталанны и корыстны.

По его мнению, актеры борются за деньги, а не за роль. Он не понимает, как они соглашаются играть в такой "лабуде".

"Ну жутко, страшно. Вроде и актер-то неплохой, а какие-то позволяет себе вещи", – заявил митрополит.

Священник добавил, что с уважением относится к советскому кинематографу. Среди его любимых фильмов – "Женитьба Бальзаминова", "Любовь и голуби", "17 мгновений весны".