Ростовский митрополит заявил, что христианам нельзя верить снам

По мнению сановника, Бог сознательно закрыл людям глаза на потусторонний мир, поскольку сознание человека не может принять иные стороны духовной жизни

04 декабря 2023, 15:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ростовский митрополит Меркурий заявил, что христианам не стоит верить снам. Как сообщает rostovgazeta.ru, об этом он сказал во время передачи "Сугубо личное" на телеканале "Дон24".

Во время еженедельного интервью митрополит обсудил с ведущим вопросы паранормальных явлений, в том числе и потустороннего мира. По мнению сановника, Бог сознательно закрыл людям глаза на этот мир, поскольку сознание человека не может принять иные стороны духовной жизни.

Митрополит Меркурий призвал христиан не желать каких-либо видений и не доверяться снам, даже самым благим. Не исключено что у вещих снов может быть темная природа, а само сновидение может быть плодом человеческого воображения и психосоматики. По этой же причине не стоит доверять каким-либо сонникам.