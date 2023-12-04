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Ростовский митрополит заявил, что христианам нельзя верить снам

По мнению сановника, Бог сознательно закрыл людям глаза на потусторонний мир, поскольку сознание человека не может принять иные стороны духовной жизни

04 декабря 2023, 15:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ростовский митрополит Меркурий заявил, что христианам не стоит верить снам. Как сообщает rostovgazeta.ru, об этом он сказал во время передачи "Сугубо личное" на телеканале "Дон24".

Во время еженедельного интервью митрополит обсудил с ведущим вопросы паранормальных явлений, в том числе и потустороннего мира. По мнению сановника, Бог сознательно закрыл людям глаза на этот мир, поскольку сознание человека не может принять иные стороны духовной жизни.

Митрополит Меркурий призвал христиан не желать каких-либо видений и не доверяться снам, даже самым благим. Не исключено что у вещих снов может быть темная природа, а само сновидение может быть плодом человеческого воображения и психосоматики. По этой же причине не стоит доверять каким-либо сонникам.

религия

Комментарии 11

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Элен без ребят

15:15:32 04-12-2023

расскажите кто- нибудь этому ростовчанину, что такое сновидения с научной точки зрения. и всем читающим сонники тоже.

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Гость

15:27:25 04-12-2023

а как же ?.........И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут Деяния 2:14

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Олег

15:43:26 04-12-2023

Толковать непонятное могут только лицензированные шаманы .

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Гость

16:40:08 04-12-2023

Олег (15:43:26 04-12-2023) Толковать непонятное могут только лицензированные шаманы . ... Некоторым проще же категорично заявить "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".

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Гость

15:59:34 04-12-2023

Через сны организм общается с нами. Например, если мне снятся мушки, комары и т.п. кусачие надоедливые насекомые - точно заболею через два-три дня. Я так думаю, это происходит потому что уже вирус проник в организм, но внешний проявлений (насморка, температуры и т.д.) еще нет. Однако, мозг уже получил соответствующие сигналы и в виде снов их транслирует. Так что стоит прислушаться иногда.

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Гость

18:17:23 04-12-2023

Гость (15:59:34 04-12-2023) Через сны организм общается с нами. Например, если мне снятс... Чепуху товарищ порешь, как тот прохиндей ростовский. Все попы не от Бога, но они примазались к Богу и богохульствуют.

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Гость

12:52:58 05-12-2023

Гость (18:17:23 04-12-2023) Чепуху товарищ порешь, как тот прохиндей ростовский. Все поп... Причём тут Бог? Вы вообще читаете текст? Или лишь бы ляпнуть?

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Гость

20:34:31 04-12-2023

Гость (15:59:34 04-12-2023) Через сны организм общается с нами. Например, если мне снятс... Вам бы к мозгоправу.

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Гость

07:37:26 05-12-2023

Гость (20:34:31 04-12-2023) Вам бы к мозгоправу.... Вам бы не ставить диагнозы в интернете. Если человек лично у себя заметил такую зависимость, почему вас это так задевает?

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Гость

08:29:49 05-12-2023

Гость (20:34:31 04-12-2023) Вам бы к мозгоправу.... Молись и кайся!

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Гость

12:53:14 05-12-2023

Гость (20:34:31 04-12-2023) Вам бы к мозгоправу.... Идите, раз вам надо.

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