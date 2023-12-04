Ростовский митрополит заявил, что христианам нельзя верить снам
По мнению сановника, Бог сознательно закрыл людям глаза на потусторонний мир, поскольку сознание человека не может принять иные стороны духовной жизни
04 декабря 2023, 15:08, ИА Амител
Ростовский митрополит Меркурий заявил, что христианам не стоит верить снам. Как сообщает rostovgazeta.ru, об этом он сказал во время передачи "Сугубо личное" на телеканале "Дон24".
Во время еженедельного интервью митрополит обсудил с ведущим вопросы паранормальных явлений, в том числе и потустороннего мира. По мнению сановника, Бог сознательно закрыл людям глаза на этот мир, поскольку сознание человека не может принять иные стороны духовной жизни.
Митрополит Меркурий призвал христиан не желать каких-либо видений и не доверяться снам, даже самым благим. Не исключено что у вещих снов может быть темная природа, а само сновидение может быть плодом человеческого воображения и психосоматики. По этой же причине не стоит доверять каким-либо сонникам.
15:15:32 04-12-2023
расскажите кто- нибудь этому ростовчанину, что такое сновидения с научной точки зрения. и всем читающим сонники тоже.
15:27:25 04-12-2023
а как же ?.........И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут Деяния 2:14
15:43:26 04-12-2023
Толковать непонятное могут только лицензированные шаманы .
16:40:08 04-12-2023
Олег (15:43:26 04-12-2023) Толковать непонятное могут только лицензированные шаманы . ... Некоторым проще же категорично заявить "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".
15:59:34 04-12-2023
Через сны организм общается с нами. Например, если мне снятся мушки, комары и т.п. кусачие надоедливые насекомые - точно заболею через два-три дня. Я так думаю, это происходит потому что уже вирус проник в организм, но внешний проявлений (насморка, температуры и т.д.) еще нет. Однако, мозг уже получил соответствующие сигналы и в виде снов их транслирует. Так что стоит прислушаться иногда.
18:17:23 04-12-2023
Гость (15:59:34 04-12-2023) Через сны организм общается с нами. Например, если мне снятс... Чепуху товарищ порешь, как тот прохиндей ростовский. Все попы не от Бога, но они примазались к Богу и богохульствуют.
12:52:58 05-12-2023
Гость (18:17:23 04-12-2023) Чепуху товарищ порешь, как тот прохиндей ростовский. Все поп... Причём тут Бог? Вы вообще читаете текст? Или лишь бы ляпнуть?
20:34:31 04-12-2023
Гость (15:59:34 04-12-2023) Через сны организм общается с нами. Например, если мне снятс... Вам бы к мозгоправу.
07:37:26 05-12-2023
Гость (20:34:31 04-12-2023) Вам бы к мозгоправу.... Вам бы не ставить диагнозы в интернете. Если человек лично у себя заметил такую зависимость, почему вас это так задевает?
08:29:49 05-12-2023
Гость (20:34:31 04-12-2023) Вам бы к мозгоправу.... Молись и кайся!
12:53:14 05-12-2023
Гость (20:34:31 04-12-2023) Вам бы к мозгоправу.... Идите, раз вам надо.