"РостПрост". Что за фестиваль для школьников проводит Алтайский госуниверситет

И как это поможет сохранить молодежь в регионе

01 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фестиваль "РостПрост" в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лишь 5% одиннадцатиклассников четко понимают, куда хотят поступить после школы. Сложно определиться и потому что в России много учебных заведений, и потому что многие просто не осознают, чем именно собираются заниматься по жизни. И раз есть такая проблема, молодежи надо помочь сделать обдуманный выбор. Именно для этого в АлтГУ уже третий раз проводят фестиваль талантливой молодежи "РостПрост". В рамках мероприятия молодые люди знакомятся с вузом, его программами, техническими, научными и творческими возможностями.

Кто принимает участие?

В 2023 году уникальную возможность попасть в вуз еще до поступления получили рекордное количество человек – 250 школьников и студентов колледжей из шести городов и 20 районов Алтайского края.

"Мы провели серьезный отбор, из 377 заявок определили 250 участников. Это талантливые, заинтересованные в обучении ребята. И, конечно, это именно те, кто планирует поступать в АлтГУ", – пояснил ректор вуза Сергей Бочаров.

Например, одноклассницы Илона и Маша приехали из Славгорода, чтобы получше узнать направления, на которые они хотят подавать документы. Маша интересуется языками и педагогикой, а Илона – международной юриспруденцией. Они пока учатся в 10-м классе, но уже сейчас понимают, как важно сделать осознанный выбор.

А Виктория и Дмитрий свой выбор уже сделали – они учатся в колледже АлтГУ и намерены поступать в вуз.

Что интересно, волонтерами фестиваля стали участники прошлого года – 50 ребят, которые после такого разнопланового знакомства с вузом в итоге поступили и теперь учатся в классическом университете.

Впрочем, участников намного больше – вуз и до фестиваля, и после него проводит выездные мероприятия по краю. О том, что такое АлтГУ, узнают более 1000 юных жителей региона.





































Фестиваль "РостПрост" в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

И чем будут заниматься школьники и студенты?

Главная задача фестиваля – познакомить будущих абитуриентов с вузом и его возможностями. А возможностей АлтГУ дает очень много. Это не просто университет с 50-летней историей, это один из крупнейших научно-образовательных, инновационных и культурных центров Сибири.

Сегодня АлтГУ – это девять институтов, четыре филиала, колледж, где учатся более 21 тыс. студентов, свыше 200 программ высшего образования и аспирантуры, более 730 преподавателей, 17 лабораторий с СО РАН, НИИ. Это лишь немногое о вузе, что на открытии фестиваля ребятам рассказал Сергей Бочаров.

Остальное им предстоит узнавать три дня: c 31 октября по 3 ноября. Ребята станут участниками профориентационных, образовательных и развлекательных мероприятий. Их ждет экскурсия по вузу, встречи с учеными и общественными деятелями, мероприятия от Лиги студентов АлтГУ.

Особая часть программы – профориентационные школы при институтах. Преподаватели и студенты вуза познакомят школьников с учебной метеостанцией, работой криминалистической лаборатории и музеем баллистики. Ребята примут участие в воркшопах, мастер-классах, квизах.

А стартовал фестиваль открытым разговором с ректором и гостями мероприятия "Время для выбора – сейчас!".





























































Фестиваль "РостПрост" в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зачем все это нужно?

"Главная задача – сохранить молодежь в Алтайском крае. И помочь им определиться с выбором, ведь, по статистике, всего 5% выпускников понимают, куда хотят пойти учиться", – рассказал Сергей Бочаров.

В этом году масштабное мероприятие проходит при поддержке гранта "Движение первых" по популяризации науки. Это общероссийское общественно-государственное объединение на фестивале представляла председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Алтайского края Ирина Рыбина. И она советовала участникам провести небольшие каникулы с максимальной пользой.

Взять от фестиваля все рекомендовала член Совета Федерации от Алтайского края Наталья Кувшинова. По ее словам, такие мероприятия имеют огромное значения в профориентации.

"И что важно, им в этом помогут не только преподаватели и ученые, но и вчерашние выпускники. Такая поддержка молодежи – это уже государственная политика", – подчеркнула сенатор.

Она и сама выпускница АлтГУ и понимает, как важно сделать осознанный выбор, чтобы образование стало профессией.

И действительно, в стране для школьников и молодежи сегодня есть много полезных проектов, добавил замминистра цифрового развития и связи Дмитрий Чегров.

Один из проектов, кстати, презентовали на самом фестивале. Это цифровая платформа "РостПрост" по популяризации науки.

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