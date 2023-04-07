"Росводоканал Барнаул" напоминает об обязательном применении УИП

Юридическим лицам необходимо использовать разные уникальные идентификаторы платежей

07 апреля 2023, 14:15, ИА Амител

Водоснабжение / Фото: user3802032 / freepik.com

Барнаульский водоканал напоминает своим клиентам – юридическим лицам о необходимости применять уникальный идентификатор платежа (УИП) в документах на оплату услуг ресурсоснабжающей организации.

"УИП обязателен при оплате счетов за холодное водоснабжение, водоотведение, плату за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения и плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод", – отмечает коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.По его словам, такая мера предотвратит некорректную идентификацию программой перечисленных средств, попадание в невыясненные платежи, а также позволит правильно учитывать назначение платежа.

"Хочу отметить, что для оплаты разных услуг компании используется разный УИП, неверно указывать один идентификатор для всех документов", – добавил Звягинцев.Уникальный идентификатор платежа (УИП) – это сокращённое название одного из реквизитов платёжного поручения. Чаще всего он представляет собой числовое значение, состоящее из 20 цифр. Заполнение поля 22 платёжного поручения соответствующим идентификатором обязательно. Утверждено Банком России от 29.06.2021 (положение % 762-П).

Обратиться за консультацией по вопросам, связанным с УИП, клиенты могут по номеру: 8 (3852) 501-101.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Тел.: 8 (3852) 501-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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