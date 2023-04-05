"Росводоканал Барнаул" напомнил абонентам о важности своевременной оплаты услуг ЖКХ
В компании рассказали, через какие сервисы и приложения это можно сделать
05 апреля 2023, 14:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqeK898f
Оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 10 числа каждого месяца, уточнили в "Росводоканале Барнаул". Для абонентов компании существует несколько удобных способов.
Так, физические лица могут оплатить услуги водоканала через мобильное приложение "РВК.Услуги", на сайте предприятия barnaul.rosvodokanal.ru, в любом банке или отделении "Почты России", а также в личном кабинете Системы "Город".
Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте barnaul.rosvodokanal.ru и возможность перечисления на банковские реквизиты предприятия с обязательным применением уникального идентификатора платежа (УИП) в документах. Также для всех категорий клиентов есть вариант очной оплаты в офисе водоканала.
"За счёт средств, которые абоненты платят за водоснабжение и водоотведение, мы реализуем мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города. Для стабильной работы компаний ЖКХ своевременная оплата потреблённых ресурсов просто необходима", – отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.
ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
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14:41:58 05-04-2023
Состояние хозяина СГК за год увеличилось в 2 раза до 25 миллиардов долларов.
07:45:41 06-04-2023
Пожалуй, единственная ресурсоснабжающая нас организация не взывает ярого отторжения , благодаря достаточно низкому тарифу. У тепловиков и энергетиков буквально драконовские тарифы.Недаром же в декабре руководитель,по-моему, тепловиков ничего вразумительного по поводу повышения тарифов не сказал.А чиновники вообще промолчали.Энергетики тоже скромностью не блещут.