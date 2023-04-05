"Росводоканал Барнаул" напомнил абонентам о важности своевременной оплаты услуг ЖКХ

В компании рассказали, через какие сервисы и приложения это можно сделать

05 апреля 2023, 14:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqeK898f

Вода / Фото: wirestock / freepik.com

Оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 10 числа каждого месяца, уточнили в "Росводоканале Барнаул". Для абонентов компании существует несколько удобных способов.

Так, физические лица могут оплатить услуги водоканала через мобильное приложение "РВК.Услуги", на сайте предприятия barnaul.rosvodokanal.ru, в любом банке или отделении "Почты России", а также в личном кабинете Системы "Город".

Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте barnaul.rosvodokanal.ru и возможность перечисления на банковские реквизиты предприятия с обязательным применением уникального идентификатора платежа (УИП) в документах. Также для всех категорий клиентов есть вариант очной оплаты в офисе водоканала.

"За счёт средств, которые абоненты платят за водоснабжение и водоотведение, мы реализуем мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города. Для стабильной работы компаний ЖКХ своевременная оплата потреблённых ресурсов просто необходима", – отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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