"Росводоканал Барнаул" напомнил, почему нужно платить за услугу вовремя

Своевременная оплата гарантирует стабильную работу предприятий ЖКХ

06 марта 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: pressfoto / Freepik

Барнаульский водоканал напоминает абонентам, что оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца. Тем более сделать это клиенты компании могут любым удобным им способом.

Физические лица могут оплатить водоснабжение и водоотведение через мобильное приложение "РВК.Услуги", на сайте предприятия barnaul.rosvodokanal.ru, через "Сбербанк Онлайн", в любом банке или отделении "Почты России", а также в личном кабинете системы "Город".

Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте barnaul.rosvodokanal.ru и перечисления на банковские реквизиты предприятия. Также для всех категорий клиентов есть возможность очной оплаты в офисе водоканала. "Своевременная и полная оплата – гарантия стабильной работы предприятий ЖКХ и гарантия получения абонентами ресурса. За счёт полученных средств компания также реализует мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города", – отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

barnaul.rosvodokanal.ru

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