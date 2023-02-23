И сделать это можно разными способами

23 февраля 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" напоминает абонентам, что для корректного начисления платы за коммунальные услуги необходимо своевременно передавать показания приборов учёта воды. Делать это нужно не позднее 25-го числа каждого месяца.

"Если абонент ежемесячно в установленный период передаёт показания счётчиков, то он платит лишь за израсходованный ресурс. Если он этого не делает, то в течение трёх месяцев расчёт производится по среднему значению, а далее – по нормативу", – рассказал коммерческий директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Звягинцев.

Передавать показания можно любым удобным способом – в личном кабинете сайта системы "Город", по номеру телефона 43-22-22 (голосовой сервис приёма показаний), по номеру телефона 99-50-55 (автоматический сервис), по номеру кол-центра 50-01-01 (далее нажать клавишу 2), на сайте водоканала, СМС-сообщением на номер 8-903-767-2230, а также с помощью мобильного приложения "РВК.Услуги".

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

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