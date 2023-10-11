Росводоканал получил премию за лучший проект в сфере коммунальных услуг

В числе прочих отметили и проекты компании в Барнауле

11 октября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба водоканала

Проекты "Росводоканал Барнаул" по модернизации системы водоснабжения и водоотведения получили премию "Ведомости Импульс". Они признаны лучшими примерами развития инфраструктуры с применением концессионных механизмов.

Наградой отметили два концессионных соглашения на общую сумму 37,2 млрд рублей. В их периметре 600 км водопроводных сетей и почти 500 км сетей канализации. Среди основных задач Росводоканала – оптимизация схемы водоснабжения в Барнауле и Ленинском районе города, строительство новых коммунальных объектов, развитие градостроительного потенциала и снижение числа нештатных ситуаций.

Кстати, только с начала 2023 года компании удалось снизить аварийность в Барнауле на 4%, а в Ленинском районе – на 1,5%, также сократить потери воды в сетях.

"Очень приятно и почетно получить такую награду, но главное – мы подаем отличный пример тем регионам страны, где к такому формату работы только начинают присматриваться. Хочу отметить, что это не первый подобный опыт для нас в Барнауле – первую концессию мы заключили в 2020 году. И в целом в городах присутствия группы компаний "Росводоканал" на протяжении нескольких лет успешно ведется такая работа. Спасибо за эту награду", – рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

В число финалистов премии "Ведомости Импульс" вошла также долгосрочная программа группы компаний Росводоканал по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Липецке. В проект планируется вложить порядка 16 млрд рублей в ценах 2022 года или 44,5 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Еще в конкурсе участвовало концессионное соглашение "РВК-Сахалин" на реконструкцию водопроводных и канализационных сетей островной столицы.

"Ведомости Импульс" – независимая премия для инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства создана с целью выявления и тиражирования лучших практик.