"Росводоканал" рассказал, что делать, если сосед не пускает коммунальщиков в квартиру

По действующим законам коммунальщики, сотрудники аварийных служб и управляющих компаний могут потребовать впустить их в жилье не чаще чем раз в три месяца

01 марта 2025, 07:23, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

Собственники жилья часто отмахиваются от сотрудников управляющей компании или коммунальных служб, которым нужно проверить инженерные системы. Что делать, если сосед отказывается пускать специалистов в свою квартиру, ставя под угрозу безопасность и целостность имущества остальных жильцов, рассказал "Секрет фирмы" со ссылкой на пресс-службу "Росводоканала".

По действующим законам коммунальщики, сотрудники аварийных служб и управляющих компаний могут потребовать впустить их в жилье не чаще чем раз в три месяца. Исключением являются аварии: в такой ситуации они могут попросить войти в помещение в любое время для устранения последствий происшествия.

Также раз в три месяца коммунальщики имеют право проверять достоверность передаваемых показаний счетчиков. Однако в таких случаях необходимо извещать о дате проверки за две недели. Если хозяина дома в это время не будет, то ему следует назвать удобную дату.

Несмотря на то, что собственники обязаны впускать инженерные службы к себе домой, на деле это происходит только после их добровольного согласия. При отказе составляется акт о недопуске. С этим документом можно обратиться в суд и через него потребовать допуск в жилье.

Разбирательство может занять несколько месяцев, предупредили в организации. Если хозяин жилья не позволил коммунальщикам провести все проверки, то убытки, возникшие из-за недопуска в помещение, взыскиваются с собственника.