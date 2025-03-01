"Росводоканал" рассказал, что делать, если сосед не пускает коммунальщиков в квартиру
По действующим законам коммунальщики, сотрудники аварийных служб и управляющих компаний могут потребовать впустить их в жилье не чаще чем раз в три месяца
01 марта 2025, 07:23, ИА Амител
Собственники жилья часто отмахиваются от сотрудников управляющей компании или коммунальных служб, которым нужно проверить инженерные системы. Что делать, если сосед отказывается пускать специалистов в свою квартиру, ставя под угрозу безопасность и целостность имущества остальных жильцов, рассказал "Секрет фирмы" со ссылкой на пресс-службу "Росводоканала".
По действующим законам коммунальщики, сотрудники аварийных служб и управляющих компаний могут потребовать впустить их в жилье не чаще чем раз в три месяца. Исключением являются аварии: в такой ситуации они могут попросить войти в помещение в любое время для устранения последствий происшествия.
Также раз в три месяца коммунальщики имеют право проверять достоверность передаваемых показаний счетчиков. Однако в таких случаях необходимо извещать о дате проверки за две недели. Если хозяина дома в это время не будет, то ему следует назвать удобную дату.
Несмотря на то, что собственники обязаны впускать инженерные службы к себе домой, на деле это происходит только после их добровольного согласия. При отказе составляется акт о недопуске. С этим документом можно обратиться в суд и через него потребовать допуск в жилье.
Разбирательство может занять несколько месяцев, предупредили в организации. Если хозяин жилья не позволил коммунальщикам провести все проверки, то убытки, возникшие из-за недопуска в помещение, взыскиваются с собственника.
09:26:11 01-03-2025
Могут потребовать впустить их в жилье не чаще, чем раз в 3 месяца - получат отказ и через три месяца могут повторить просьбу.
11:50:07 01-03-2025
Интересно, как это должно происходить, если хозяев нет в квартире? Длительный ремонт или отъезд и т.п.
15:22:42 01-03-2025
А мне какое дело, если мой сосед не пускает водоканальщиков? С соседом и разбирайтесь.
20:33:59 01-03-2025
ишь в суд они обратится могут, ну и пойдут в пешее эротическое если я не хочу чтобы в моей квартире были посторонние я их не пущу.
а комунальщики итак спокойно делают свои дела. нет собственника дома, не беда берут взламывают квартиру и либо так оставляют либо вешают замок и все равно с собственника деньги требуют а на возмущения отмахиваются ну вас же не было дома а нам надо было.
и че теперь каждые 3 месяца пускать? а не пошли бы комунальщики в одно место.
мой дом моя собственность и мне решать кого пускать а кого нет пусть хоть засудятся