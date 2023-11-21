Росздравнадзор впервые приостановил применение медицинской системы с ИИ

В ведомстве считают, что разработка может принести вред здоровью и жизни пациентов

21 ноября 2023, 09:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Росздравнадзором было впервые приостановлено применение медицинской системы с искусственным интеллектом (ИИ). Как сообщает "Коммерсантъ", речь идет о системе анализов Botkin.AI, которая позволяет врачам обнаружить патологии на снимках, сделанных при помощи компьютерной томографии.

В Росздравнадзоре считают, что разработка может принести вред здоровью и жизни пациентов. Сейчас выданное в 2020 году регистрационное удостоверение отозвано, а также проводится проверка разработчика системы – компании "Интеллоджик".

Отмечается, что нейросеть создавали с привлечением вложений от пула венчурных фондов. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что сейчас в медицине делаются лишь первый шаги для обучения ИИ и для внедрения нужны серьезные технические решения, к которым пока готовы далеко не все учреждения сферы здравоохранения.