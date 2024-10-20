Роуминг могут отменить между Россией и Белоруссией
Сейчас ведомства работают над реализацией инициативы
20 октября 2024, 17:47, ИА Амител
В 2025 году может быть отменен роуминг между Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости Алексей Полищук, директор второго департамента стран СНГ МИД России.
С 1 января абоненты Союзного государства смогут пользоваться услугами связи по тарифам, которые будут сопоставимы в мобильных сетях обеих стран.
Полищук напомнил, что в 2022 году была отменена плата за входящие вызовы для российских и белорусских абонентов.
"В России и Белоруссии понимают важность полной отмены роуминга в Союзном государстве. Сейчас готовится следующий шаг – обеспечение абонентов услугами связи по тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран", – заявил представитель министерства.
По его словам, профильные ведомства в настоящее время работают над деталями с телекоммуникационными компаниями.
18:44:51 20-10-2024
да и отменят, итак все по wa разговариваем, получается телефонисты в пролете
19:43:49 20-10-2024
Беларусь чей ?