Розенбаума госпитализировали во время гастролей в Сибири

71-летний исполнитель находится под наблюдением врачей

14 марта 2023, 13:00, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Гитарный клуб"

Музыкант Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей в Красноярске, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника издания, народного артиста госпитализировали в отделение сосудистой хирургии городской больницы скорой помощи.

Mash Kras уточняет, что накануне ночью певец сам обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Причиной недомогания оказался тромб в ноге. 71-летнему Розенбауму уже сделали операцию, сейчас он находится под наблюдением.

Вечером 13 марта исполнитель дал концерт в Красноярске.