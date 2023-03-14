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Розенбаума госпитализировали во время гастролей в Сибири

71-летний исполнитель находится под наблюдением врачей

14 марта 2023, 13:00, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Гитарный клуб"
Кадр из видео: YouTube-канал "Гитарный клуб"

Музыкант Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей в Красноярске, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника издания, народного артиста госпитализировали в отделение сосудистой хирургии городской больницы скорой помощи.

Mash Kras уточняет, что накануне ночью певец сам обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Причиной недомогания оказался тромб в ноге. 71-летнему Розенбауму уже сделали операцию, сейчас он находится под наблюдением.

Вечером 13 марта исполнитель дал концерт в Красноярске.

Комментарии 3

  • Скорейшего выздоровления!
    14 марта, Гость   Ответить
  • здоровья Александру Яковлевичу!
    14 марта, Гость   Ответить
  • Не бережет себя
    14 марта, Гость   Ответить
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