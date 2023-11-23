Розовая мечта модниц. Где в Барнауле выгодно обновить гардероб?

В магазине Osew до конца ноября действует скидка 30%

23 ноября 2023, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KFm9v

Магазин Osew / Фото предоставлено компанией

Появление ярких и неординарных pop-up* магазинов стало уже привычным на европейском рынке, но в Алтайском крае такое явление пока еще редкость. Этот формат, который переводится как "всплывающие магазины", теперь становится частью основной розничной стратегии для многих брендов, и Osew* – один из них. Этот молодой, модный и яркий бренд появился на рынке около года назад и уже успел завоевать сердца многих модниц по всей России. Кто еще не был в магазине, приходите за качественной и стильной одеждой. А чтобы знакомство с брендом было еще приятнее, в Osew до конца ноября 2023 года действует скидка 30%.

Розовое облачко

Именно так дизайнер назвал первый магазин бренда Osew, ведь оно полностью отражает концепцию бренда. Пройти мимо него невозможно. Он яркий, атмосферный и очень розовый, а потому буквально с первой секунды притягивает взгляды прохожих.

Магазин Osew / Фото предоставлено компанией

Индивидуально и со вкусом

Бренд женской одежды Osew – это собственное производство трикотажной одежды на каждый день. Самыми популярными моделями этого сезона стали лонгсливы в розовую полоску.

Магазин Osew / Фото предоставлено компанией

Несомненный хит – оверсайз свитшоты с джоггерами в разнообразных цветах с современным принтом.

Также девушки России успели влюбиться в худи Over* Osew, которые укутывают, как нежное облачко, и дарят ощущение невероятного комфорта. Неудивительно, ведь для их изготовления используют премиальные полотна футера с утеплением, которые мягко согревают в холодное время года.

Магазин Osew / Фото предоставлено компанией

Так же фишкой бренда стал выпуск костюмов 12 months*. С ними легко быть модной и оригинальной: новый месяц – новый цвет. Коллекция передает настроение времен года и заботится о смене гардероба девушек на каждый сезон.

Магазин Osew / Фото предоставлено компанией

Магазин Osew / Фото предоставлено компанией

Плюшевая королева красоты

Помимо одежды, в Osew есть милые плюшевые косметички разных размеров. Их удобно брать в путешествия и использовать для домашнего хранения.

Магазин Osew / Фото предоставлено компанией

Магазин Osew / Фото предоставлено компанией

Ищите магазин Osew в ТРЦ Galaxy* на первом этаже на розовом островке или заказывайте одежду на сайте Osew.ru. Погружайтесь в романтику розового цвета и оставайтесь на высоте круглый год.

*Osew ("Осью"); оver ("Овер"); months ("манс"); Galaxy ("Гэлакси").

ИП Губарева Д.С., ОГРНИП 323220200034768

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