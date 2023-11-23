Розовая мечта модниц. Где в Барнауле выгодно обновить гардероб?
В магазине Osew до конца ноября действует скидка 30%
23 ноября 2023, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KFm9v
Появление ярких и неординарных pop-up* магазинов стало уже привычным на европейском рынке, но в Алтайском крае такое явление пока еще редкость. Этот формат, который переводится как "всплывающие магазины", теперь становится частью основной розничной стратегии для многих брендов, и Osew* – один из них. Этот молодой, модный и яркий бренд появился на рынке около года назад и уже успел завоевать сердца многих модниц по всей России. Кто еще не был в магазине, приходите за качественной и стильной одеждой. А чтобы знакомство с брендом было еще приятнее, в Osew до конца ноября 2023 года действует скидка 30%.
Розовое облачко
Именно так дизайнер назвал первый магазин бренда Osew, ведь оно полностью отражает концепцию бренда. Пройти мимо него невозможно. Он яркий, атмосферный и очень розовый, а потому буквально с первой секунды притягивает взгляды прохожих.
Индивидуально и со вкусом
Бренд женской одежды Osew – это собственное производство трикотажной одежды на каждый день. Самыми популярными моделями этого сезона стали лонгсливы в розовую полоску.
Несомненный хит – оверсайз свитшоты с джоггерами в разнообразных цветах с современным принтом.
Также девушки России успели влюбиться в худи Over* Osew, которые укутывают, как нежное облачко, и дарят ощущение невероятного комфорта. Неудивительно, ведь для их изготовления используют премиальные полотна футера с утеплением, которые мягко согревают в холодное время года.
Так же фишкой бренда стал выпуск костюмов 12 months*. С ними легко быть модной и оригинальной: новый месяц – новый цвет. Коллекция передает настроение времен года и заботится о смене гардероба девушек на каждый сезон.
Плюшевая королева красоты
Помимо одежды, в Osew есть милые плюшевые косметички разных размеров. Их удобно брать в путешествия и использовать для домашнего хранения.
Ищите магазин Osew в ТРЦ Galaxy* на первом этаже на розовом островке или заказывайте одежду на сайте Osew.ru. Погружайтесь в романтику розового цвета и оставайтесь на высоте круглый год.
*Osew ("Осью"); оver ("Овер"); months ("манс"); Galaxy ("Гэлакси").
ИП Губарева Д.С., ОГРНИП 323220200034768Реклама
10:40:29 23-11-2023
В военкомате можно обновить гардероб и бабёшкам тоже.
11:48:49 23-11-2023
Гость (10:40:29 23-11-2023) В военкомате можно обновить гардероб и бабёшкам тоже.... какой же вы обозлённый гость, хочется пожелать вам хорошего дня и настроения!
12:19:00 23-11-2023
Гость (11:48:49 23-11-2023) какой же вы обозлённый гость, хочется пожелать вам хорошего ... У нее месячные.
12:20:21 23-11-2023
Гость (10:40:29 23-11-2023) В военкомате можно обновить гардероб и бабёшкам тоже.... А Вы уже обновили? В военкомате?
12:16:39 23-11-2023
Тошнит от розового.
17:58:48 23-11-2023
Это где там на островке?
09:49:51 28-11-2023
Гость (17:58:48 23-11-2023) Это где там на островке?... Около магазина Mango.