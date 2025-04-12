Во время этого явления важно избегать перегрузок и прислушиваться к внутреннему голосу

12 апреля 2025, 22:00, ИА Амител

Луна над Барнаулом 12 апреля / Фото: amic.ru

В ночь с 12 на 13 апреля небо озарится Розовой Луной. Несмотря на название, спутник Земли не окрасится в розовый цвет. Такое название придумали из-за цветения растения флокс шиловидный (розовый мох) в Северной Америке.

Рассказываем, что можно и что нельзя делать в это полнолуние.

Что можно делать в полнолуние 13 апреля?

Название "Розовая Луна" было придумано для обозначения первого весеннего полнолуния, и оно не имеет прямого отношения к астрономии и другим наукам. Однако астрологи считают, что это явление оказывает влияние на жизнь людей.

Вот что можно делать в этот период:

наблюдать за Луной – это отличная возможность увидеть полнолуние, хотя оно будет выглядеть немного меньше обычного из-за удаления от Земли;

– это отличная возможность увидеть полнолуние, хотя оно будет выглядеть немного меньше обычного из-за удаления от Земли; завершать начатые проекты – полнолуние часто рассматривается как время завершения процессов, поэтому лучше сосредоточиться на уже начатых делах;

– полнолуние часто рассматривается как время завершения процессов, поэтому лучше сосредоточиться на уже начатых делах; восстанавливать силы – рекомендуется уделять время отдыху и восстановлению сил;

– рекомендуется уделять время отдыху и восстановлению сил; наслаждаться природой – гулять, наблюдать за звездами или, например, посадить цветы – энергия Луны усилит связь с землей;

– гулять, наблюдать за звездами или, например, посадить цветы – энергия Луны усилит связь с землей; практиковать духовные ритуалы – медитировать при лунном свете, ставить цели на ближайшие месяцы и провести обряд очищения;

– медитировать при лунном свете, ставить цели на ближайшие месяцы и провести обряд очищения; творить – рисовать, писать стихи, фотографировать или планировать креативные проекты.

Что нельзя делать в полнолуние 13 апреля?

Астрологи не рекомендуют в Розовую Луну конфликтовать, начинать новые проекты и заниматься серьезными финансовыми операциями.

Также лучше воздержаться от перегрузок, следя за своим эмоциональным состоянием и слушая внутренний голос.