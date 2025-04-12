Розовое полнолуние 13 апреля. Чего остерегаться, чтобы сохранить мир в душе
Во время этого явления важно избегать перегрузок и прислушиваться к внутреннему голосу
12 апреля 2025, 22:00, ИА Амител
В ночь с 12 на 13 апреля небо озарится Розовой Луной. Несмотря на название, спутник Земли не окрасится в розовый цвет. Такое название придумали из-за цветения растения флокс шиловидный (розовый мох) в Северной Америке.
Рассказываем, что можно и что нельзя делать в это полнолуние.
Что можно делать в полнолуние 13 апреля?
Название "Розовая Луна" было придумано для обозначения первого весеннего полнолуния, и оно не имеет прямого отношения к астрономии и другим наукам. Однако астрологи считают, что это явление оказывает влияние на жизнь людей.
Вот что можно делать в этот период:
- наблюдать за Луной – это отличная возможность увидеть полнолуние, хотя оно будет выглядеть немного меньше обычного из-за удаления от Земли;
- завершать начатые проекты – полнолуние часто рассматривается как время завершения процессов, поэтому лучше сосредоточиться на уже начатых делах;
- восстанавливать силы – рекомендуется уделять время отдыху и восстановлению сил;
- наслаждаться природой – гулять, наблюдать за звездами или, например, посадить цветы – энергия Луны усилит связь с землей;
- практиковать духовные ритуалы – медитировать при лунном свете, ставить цели на ближайшие месяцы и провести обряд очищения;
- творить – рисовать, писать стихи, фотографировать или планировать креативные проекты.
Что нельзя делать в полнолуние 13 апреля?
Астрологи не рекомендуют в Розовую Луну конфликтовать, начинать новые проекты и заниматься серьезными финансовыми операциями.
Также лучше воздержаться от перегрузок, следя за своим эмоциональным состоянием и слушая внутренний голос.
22:14:26 12-04-2025
64 года прошло с момента первого полета в космос, у каждого в кармане смартфон с доступом ко всей информации на земле, адронный коллайдер подтвердил вещи которые раньше казались фантастикой.
И что мы имеем в итоге, розовое полнолуние, ретроградный Меркурий в Стрельце и пасха на носу
14:00:05 13-04-2025
Гость (22:14:26 12-04-2025) 64 года прошло с момента первого полета в космос, у каждого ... Одно другому не мешает.
Печально, что имеем другое...Что именно озвучивать не стану. Мыслящий поймет.