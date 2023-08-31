РСХБ на Алтае подготовил "Семейное предложение" к 1 сентября

Рассказываем, кто им может воспользоваться

31 августа 2023, 17:15, ИА Амител erid: LjN8KHYZy

В Россельхозбанке до 18 сентября 2023 года действует предложение, позволяющие родителям с любым доходом подготовить ребенка к учебному году. Потребительский кредит на сумму до 5 млн рублей и сроком до 5 лет можно оформить по ставке от 3,9% годовых. К любому кредиту в подарок предоставляется детская карта, а также дебетовая карта с повышенным кешбэком за школьные покупки. Для семей по кредиту предусмотрена дополнительная скидка к процентным ставкам до 1,6 п.п.

Повышенный кешбэк можно получить за школьные покупки, совершенные в период с 18 августа по 18 сентября 2023 года на общую сумму от 15 тыс. рублей. Предложение доступно для держателей дебетовой карты "Своя", оформивших карту в указанный период, а также для зарплатных клиентов Россельхозбанка.

Для клиентов, получающих зарплату или пенсию на карту РСХБ или имеющих подтвержденную запись на сайте Госуслуг, достаточно иметь при себе только паспорт. Оформить заявку на кредит в рамках "Семейного предложения" можно во всех отделениях Россельхозбанка.

"Как правило, родители стараются эффективно спланировать семейный бюджет, чтобы максимально подготовить ребёнка к школе. Россельхозбанк в этом году разработал специальное предложение, которые позволяет точно рассчитать будущие выплаты и учесть их при планировании, а также получить выгоду при получении повышенного кешбэка баллами "Урожай", на которые, кстати, в будущем можно прибрести недостающие школьные принадлежности из каталога программы", – отметила заместитель директора Алтайского филиала Татьяна Руденко.

Дополнительную информацию об условиях кредитования, тарифных планах дебетовых карт и условиях применения повышенного кешбэка по ним, можно получить на сайте Россельхозбанка, в приложении "Мобильный банк", через сервис "Интернет-банк", а также в социальных сетях в официальных группах банка.

Собери ребенка в школу – возьми потребительский кредит на приобретение необходимых товаров к школе по ставке от 3,9% годовых** на срок до 5 лет (включительно) и сумму до 3 млн руб. включительно (для участников зарплатного проекта, "надежных" клиентов АО "Россельхозбанк" – до 5 млн руб. включительно). При получении кредита супругами – дополнительная скидка по процентным ставкам до 1,6 п.п. К кредиту АО "Россельхозбанк" предоставит бесплатная дебетовую карту. Для дополнительной экономии при подготовке к школе по платежным картам банка предусмотрен повышенный кешбэк 5% от покупок, совершенных в период с 18.08.2023 по 18.09.2023.

*Оформляется в качестве дополнительной карты к основной карте, выпущенной в рамках тарифных планов "Своя карта", "Зарплатный", "Зарплатный РСХБ", "Зарплатный 5+", "Зарплатный максимум", "Зарплатный МИР", "Зарплатный МИР 5+", "Зарплатный СТАТУС".

** Процентные ставки по продукту "Кредит Потребительский" при условии страхования составляют от 3,9% до 19,9% годовых в зависимости от канала оформления заявки на кредит, сумма кредита, категории и кредитной истории клиента. При отказе от договора страхования по набору рисков, предусмотренному банком, применяется надбавка 5,9% годовых.

Подробнее о правилах проведения акции по телефону 8 800 100-0-100, на сайте www.rshb.ru и в офисах АО "Россельхозбанк".

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АО "Россельхозбанк"

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