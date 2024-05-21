РСХБ подключит Алтай к всероссийской "Монетной неделе"

Жители смогут сдать скопившиеся монеты и получить деньги на счет

21 мая 2024, 18:15, ИА Амител erid: LjN8JwLVc

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба РСХБ

С 20 мая по 2 июня 2024 года в России пройдет акция "Монетная неделя", которая позволит вернуть мелочь в денежный оборот. К мероприятию присоединился и Алтайский филиал Россельхозбанка, который приглашает всех желающих обменять мелкие монеты в своих офисах. Адреса всех офисов РСХБ на сайте rshb.ru.

В чем суть акции?

Банк России выпускает в обращение значительное количество монет, огромная их часть оседает в копилках и кошельках. По данным ЦБ, сейчас в стране в обращении находится более 72 млрд монет. Если их разделить между всеми жителями России, то каждому достанется примерно 500 штук. Цель акции – вернуть в оборот скопившуюся у населения мелочь, тем самым сокращая траты Центробанка на чеканку новых монет.

"Интерес у клиентов банка к этой акции есть. В прошлом году во время "Монетной недели" жители Алтая принесли в Россельхозбанк 24 тыс. монет на общую сумму более 93 тыс. рублей. Часто люди оставляют в домашней копилке мелкие монеты, которые получают на сдачу, и потом не знают, что с ними делать. А данная акция очень удобна для того, чтобы сдать без комиссии мелкие монеты и получить зачисление суммы на свой счет", – прокомментировала заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

Как принять участие в акции?

Для обмена нужно прийти с паспортом в любой офис РСХБ. Ограничений по количеству сдаваемой мелочи нет, главное, чтобы это были монеты Банка России, находящиеся в обращении и выпущенные начиная с 1997 года. Желательно заранее рассортировать их по номиналу, чтобы процедура обмена была более комфортна и заняла меньше времени.

Повторим, монеты можно сдать с 20 мая по 2 июня 2024 года во всех офисах РСХБ на территории Алтайского края и Республики Алтай.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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