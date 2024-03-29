Рассказываем про преимущества каждого

29 марта 2024, 15:40, ИА Амител erid: LjN8KASeo

АО "Россельхозбанк" / Фото предоставлено пресс-службой банка

Вклад и накопительный счет помогают сберечь, приумножить и быстрее накопить нужную сумму. Работают по одному принципу: на них размещают свободные средства и получают через какое-то время с процентами. Жители Алтайского края и Республики Алтай доверили Россельхозбанку более 25 млрд рублей. Сначала года этот показатель вырос более чем на полумиллиарда рублей. РСХБ предлагает широкую линейку сберегательных продуктов. Все их можно подробно изучить на сайте банка. А пока расскажем про пять самых выгодных и популярных среди частных клиентов РСХБ.

Вклад "Доходный"

"Доходный" – один из наиболее популярных вкладов банка. Его можно открыть в рублях на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения – от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка – 10000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 3000 рублей.

При размещении вклада на 6 месяцев для новых вкладчиков* максимальная ставка составит 16,0%. Она будет действовать при опции, согласно которой выплаты процентов производятся в конце срока. Пополнять и снимать средства нельзя. Максимальная сумма вклада не ограничена. Подойдет тем, кто готов подождать.

* Новый вкладчик – физическое лицо, не имеющее действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Россельхозбанке в течение 30 дней до обращения в банк (включая дату обращения) с целью открытия вклада.

Накопительный счет "Моя копилка"

Активно накапливайте сбережения на выгодных условиях. Счет можно открыть бессрочно в рублях и юанях. Максимальная ставка в рублях составит 15,5%, в юанях – 4,2%. Выплата процентов – ежемесячная. Снятие и пополнение в рублях – без ограничений. Ежемесячная капитализация процентов. Совершайте покупки по карте СВОЯ и получите до 5% надбавки к остатку на накопительном счёте "Моя копилка" на сумму до 1 млн руб. Надбавка причисляется к остатку денежных средств на накопительном счëте ежемесячно в последний календарный день месяца, а также в день закрытия счëта. Период проведения акции: с 1 февраля по 30 апреля 2024 года.

Открыть накопительный счет можно в мобильном приложении, интернет-банке и в ближайшем офисе РСХБ.

Вклад "Комфортный"

Вклад можно открыть на срок от 3 месяцев до 3 лет. Минимальный размер первоначального взноса 10 тыс. рублей. Максимальная ставка по вкладу составит 6,5%. Можно пополнять и снимать средства, максимальная сумма вклада – 10 миллионов рублей. Удобен всем, даже тем, кто впервые использует этот инструмент сбережений.

Вклад "Доходный пенсионный"

Его можно открыть при получении пенсии на счет в РСХБ или по заявлению о перечислении пенсии на счет в банке. Минимальный размер первоначального взноса – 500 рублей. Срок размещения – от 3 месяцев до 4 лет. При выборе выплаты процентов в конце срока максимальная ставка по вкладу составит 15,5%. Его можно предложить родителям, это выгодный вариант в долгую в надежном государственном банке.

Вклад "Пенсионный плюс"

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа о назначении пенсионной выплаты. Минимальный размер первоначального взноса – 500 рублей. Срок размещения – от 1 года. Можно пополнять и снимать средства, также предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. Максимальная ставка – 6,2%. Здесь больше возможностей для управления средствами и небольшой срок – можно начать знакомство с вкладами именно с него.

Важное дополнение

Для гарантии получения всех процентов по вкладам Россельхозбанк предлагает выгодный страховочный продукт "Защита процентов по вкладам". Всего за 3750 рублей в год клиент приобретает гарантию выплаты банком процентов по вкладу по истечении указанного в договоре срока. Даже если у клиента в жизни наступили непредвиденные обстоятельства и срочно нужно снять деньги с вклада, он не потеряет причитавшуюся ему в виде процентов по договору сумму – страховка компенсирует клиенту недополученные проценты по банковскому вкладу. Выбирайте идеальный вариант для себя и своих близких и преумножайте капитал Открыть вклад и накопительный счет можно в любом офисе Россельхозбанка и онлайн в приложении "Мобильный банк РСХБ".

АО "Россельхозбанк", Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).​

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