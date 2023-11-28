РСХБ представил выгодные тарифы на депозиты для бизнеса на Алтае

С ними можно не только сохранить средства, но и получить доход

28 ноября 2023, 16:28, ИА Амител erid: LjN8K8guB

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба РСХБ

Объем привлеченных средств юридических лиц на текущих счетах и депозитах Алтайского филиала Россельхозбанка с начала 2023 года превысил 25 млрд рублей, что больше показателя прошлого года на 7%. При этом на долю клиентов среднего, малого и микробизнеса приходится порядка 17 млрд рублей. Наибольший прирост – 17% – показали предприятия микробизнеса, объем средств которых в филиале банка более 5 млрд рублей.

По объективным причинам рынок привлечения в этом году развивается хорошими темпами. Это связано с ростом ключевой ставки и, как следствие, улучшением доходности по сберегательным продуктам для бизнеса, отметил директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

"В новых условиях основным спросом у клиентов РСХБ в Алтайском крае и Республике Алтай пользуются краткосрочные и среднесрочные инструменты, по которым сейчас предлагаются наиболее высокие ставки и которые быстрее всего реагируют на изменение конъюнктуры рынка. Если есть свободные деньги, даже на несколько дней, вы можете на них заработать", – добавил Николай Бойко.

Оформить депозит юридическому лицу, клиенту банка, можно в три шага:

Зайти в ДБО "Свой Бизнес" в раздел "Депозиты". Заполнить и подписать заявление. Получать доход от размещенных средств.

Если пока еще вы не клиент РСХБ, то также на сайте есть короткая инструкция.

На сайте банка представлен "Подборщик депозитов", который поможет сориентироваться на начальном этапе в выборе банковского продукта. Актуальную информацию о возможности размещения временно свободных денежных средств юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися частной практикой, в депозиты РСХБ в российской и иностранной валютах можно получить в офисах банка, обслуживающих юридических лиц, или по единому телефону 8 (800) 100-78-70.

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба РСХБ

АО "Россельхозбанк"

Реклама