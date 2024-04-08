РСХБ профинансировал алтайских аграриев на 5,4 млрд рублей с начала 2024 года

Это на 68% больше, чем в прошлом году

08 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K1jGq

Поля / Фото: пресс-служба АО "Россельхозбанк"

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка с начала 2024 года направил на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) Алтайского края и Республики Алтай более 5 млрд рублей, что на 2 млрд, или на 68%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы 1 млрд рублей ушел на инвестиционные цели. За это же время филиал профинансировал клиентов среднего, малого и микробизнеса на общую сумму 3 млрд рублей, что на 39% больше, чем годом ранее на эту же дату.

"Хозяйство наше работает с 2010 года. Землю свою любим и знаем, выращиваем в основном пшеницу, гречиху, чечевицу, лен. Благодаря кредитам РСХБ полностью обновили парк сельхозтехники. Уроки прошлого года заставили задуматься о сбережении собранного урожая, поэтому в этом году приобрели зерносушилку наших алтайских производителей. К уборке должны управиться, все оборудование смонтировать и запустить, а пока готовимся к севу", – рассказал Алексей Крыжка из с. Родино Алтайского края.

Инвестиционные кредиты для покупки техники и оборудования выдают на срок до пяти лет, а на строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих или птицеводческих комплексов – до 8, 12 или 15 лет.

В залог идет приобретаемая техника или имущество. В качестве обеспечения кредитов банк принимает гарантии АО Корпорация "МСП" или банковские гарантии и поручительство, выдаваемые МСП Банком. РСХБ применяет гибкий подход к обеспечению, учитывает индивидуальные особенности и потребности бизнеса, есть возможности для беззалогового кредитования. Сумму кредита рассчитывают индивидуально. Возможно применение льготной процентной ставки.

Полный перечень документов – на сайте Россельхозбанка.

"Как опорный банк АПК мы понимаем свою особую ответственность перед агросектором. Сельхозпроизводители остаются для нас в приоритете. При этом малому и среднему бизнесу мы уделяем особое внимание, понимая, что им сложнее адаптироваться к меняющимся условиям", – отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

По его словам, Россельхозбанком разработаны универсальные программы кредитования, при этом с каждым клиентом банк работает индивидуально, подстраиваясь под его планы и запросы.

Инвестиционный кредит на покупку сельхозтехники или оборудования под его залог – один из наиболее популярных инструментов для обновления техники. Подать заявку можно дистанционно, через цифровую платформу "Свое Фермерство", где представлены различные возможности для успешного ведения и развития аграрного бизнеса.

Получить кредит для бизнеса можно за три шага:

Оформить заявку в интернет-банке в разделе "Кредиты" или на сайте банка. Подготовить документы и посетить любой удобный офис РСХБ. Получить финансирование и развивать свой бизнес.

Кроме этого, действует горячая линия для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ.

Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный) или на сайте "Свое Фермерство".

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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