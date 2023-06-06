РСХБ рассказал студентам АлтГАУ о возможностях интернет-платформы "Я в Агро"

Через неё можно найти работу

06 июня 2023, 16:05, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmgLrtW

На встрече в АГАУ / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Представители Россельхозбанка встретились со студентами 1-2 курсов Алтайского государственного аграрного университета в рамках карьерно-образовательного проекта "День РСХБ". И рассказали, как работает платформа "Я в Агро". Перед студентами выступил ректор вуза Николай Колпаков, заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Юрий Ревединский и другие.

Что это за платформа?

Интернет-платформа "Я в Агро" содержит более 14 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства от работодателей по всей России. Россельхозбанк запустил проект 2022 году.

По словам начальника отдела по работе с клиентами микробизнеса филиала Натальи Куличенко, платформу успешно используют молодые люди, которые хотят работать в сфере АПК и узнавать больше об применяемых в сельском хозяйстве технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего.

Для абитуриентов на площадке доступна информация о 66 аграрных вузах и 77 колледжах с возможностью выбора направления обучения. На платформе также можно найти более 130 уникальных курсов для повышения квалификации и развития навыков.

Во время презентации многие студенты аграрного сразу же зашли на платформу через куар-код и попали на страницу резюме, свободных вакансий, производственных практик или допобразования.

А кто ещё пользуется системой?

А пользуются ею успешные аграрии региона. В их числе клиенты РСХБ глава КФХ из пос. Дружба Алейского района Денис Андреев и глава КФХ из Троицкого района Евгений Поваров.

"Я сам учился в аграрном университете 20 лет назад. Такой агитации, как сейчас, не было и таких возможностей не было. Сейчас не только Россельхозбанк и государство уделяют большое внимание развитию жизни в сельской местности, делаются доплаты на создание и развитие рабочих мест и инфраструктуры. Низкие ставки по сельской ипотеке. Многие востребованные специалисты получают у нас больше чем в городе", – сказал Денис Андреев.

А Евгений Пивоваров призвал студентов самим съездить в хозяйства, чтобы посмотреть, поучиться, пообщаться с руководителями, узнать – а что им надо, каких работников они хотят. Например, в его КФХ сейчас требуются зоотехник и ветеринар.

Насколько важна такая платформа?

По словам ректора Николая Колпакова, на этой площадке соединяются интересы и работодателя, и работника. И университет заинтересован в том, чтобы студенты пользовались этой платформой.

"Россельхозбанк проводит такие мероприятия среди студентов, чтобы у вас формировались свои знания и независимое мышление о том, что на сегодняшний день представляет собой единственный аграрный банк и какие услуги он предоставляет предприятиям агропромышленного комплекса. Мы пригласили сюда наших клиентов и хотели услышать от вас вопросы, которые есть к банку как к работодателю, и к банку как к одному из институтов экономики, а также к потенциальным работодателям. Не упускайте свой шанс", – добавил Юрий Ревединский.

Также на встрече со студентами начальник отдела по работе с персоналом филиала Ольга Мистер рассказала о сотрудничестве вуза и филиала РСХБ, совместных проектах, количестве выпускников, работающих в банке и возможностях трудоустройства.

Россельхозбанк активно поддерживает направление подготовки кадров в области АПК, реализуя различные мероприятия и программы для молодых специалистов. "День РСХБ" – одно из мероприятий, организуемых банком для студентов и выпускников, выбравших карьеру в агросфере. В 2023 году "Дни РСХБ" запущены на площадках 69 учебных заведений от Калининграда до Владивостока, входящих в стипендиальную программу Россельхозбанка.

АО "Россельхозбанк"

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