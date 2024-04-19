РСХБ вводит долгосрочные вклады в юанях для жителей Алтая

Максимальная доходность составляет 4,5%

19 апреля 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KBQSC

Проценты / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

С 15 апреля 2024 года у клиентов Россельхозбанка появилась возможность открывать долгосрочные вклады по тарифному плану "Свой вклад" в китайских юанях.

Максимальная доходность составляет 4,5% по вкладам от одного года и одного месяца до трех лет включительно (от 395 до 1095 дней) при условии выплаты процентов в конце срока без опций пополнения и совершения расходных операций.

Для клиентов, решивших вложить средства на более короткий срок в юанях, доступны следующие процентные ставки:

до 3% на срок три месяца;

до 4% на шесть месяцев;

до 4,25% на девять месяцев.

Выплату процентов осуществляют как ежемесячно, так и по окончании срока размещения.

"Депозиты в юанях – это удобный способ получать доходность в валюте, диверсифицировать сберегательный портфель и уберечь его от инфляционных рисков в долгосрочной перспективе. По этой причине количество вкладов в юанях в РСХБ продолжает увеличиваться. За I квартал 2024 года клиенты банка привлекли в депозиты около 1 млрд юаней", – отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Быстро и удобно открыть сберегательные продукты РСХБ можно в офисах банка, а также в дистанционных каналах обслуживания интернет-банка и мобильном приложении.

Подробная информация по продуктам доступна на официальном сайте www.rshb.ru , а также в чат-боте и контакт-центре РСХБ по телефону 8-800-100-0-100.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Россельхозбанка

АО "Россельхозбанк" (РСХБ) – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков.

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