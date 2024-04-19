РСХБ вводит долгосрочные вклады в юанях для жителей Алтая
Максимальная доходность составляет 4,5%
19 апреля 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KBQSC
С 15 апреля 2024 года у клиентов Россельхозбанка появилась возможность открывать долгосрочные вклады по тарифному плану "Свой вклад" в китайских юанях.
Максимальная доходность составляет 4,5% по вкладам от одного года и одного месяца до трех лет включительно (от 395 до 1095 дней) при условии выплаты процентов в конце срока без опций пополнения и совершения расходных операций.
Для клиентов, решивших вложить средства на более короткий срок в юанях, доступны следующие процентные ставки:
- до 3% на срок три месяца;
- до 4% на шесть месяцев;
- до 4,25% на девять месяцев.
Выплату процентов осуществляют как ежемесячно, так и по окончании срока размещения.
"Депозиты в юанях – это удобный способ получать доходность в валюте, диверсифицировать сберегательный портфель и уберечь его от инфляционных рисков в долгосрочной перспективе. По этой причине количество вкладов в юанях в РСХБ продолжает увеличиваться. За I квартал 2024 года клиенты банка привлекли в депозиты около 1 млрд юаней", – отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.
Быстро и удобно открыть сберегательные продукты РСХБ можно в офисах банка, а также в дистанционных каналах обслуживания интернет-банка и мобильном приложении.
Подробная информация по продуктам доступна на официальном сайте www.rshb.ru, а также в чат-боте и контакт-центре РСХБ по телефону 8-800-100-0-100.
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03:18:12 20-04-2024
Наглая пошлая циничная афера по не возвращению вкладов вкладчикам. А главное на хрена??Китайские банки не принимают платежи из России даже в юанях.