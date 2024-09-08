"Ртутную бомбу" нашли в вечной мерзлоте Арктики

Вредное вещество может распространиться далеко ото льдов

08 сентября 2024, 14:50, ИА Амител

Ледник / Фото: pxhere.com/ru/photo/949663

Миллионы людей находятся под угрозой отравления тяжелыми металлами из-за ускоренного таяния вечной мерзлоты.

Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что повышение температуры на один градус приводит к разрушению участков замерзшей почвы. Это высвобождает токсичные вещества, которые были заключены в землю на протяжении тысяч лет.

Таяние льдов в Арктике также представляет угрозу для экологии. Выяснилось, что каждый квадратный километр тающей вечной мерзлоты сопровождается выбросом в окружающую среду 86 килограммов ртути. Эти данные были получены в ходе исследования отложений в реках Юкон и Коюкук на Аляске.

Если не принять меры, то ртуть может распространиться далеко за пределы Арктики, что приведет к серьезным экологическим и социальным последствиям, включая ухудшение здоровья людей и повреждение экосистемы.