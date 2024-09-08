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"Ртутную бомбу" нашли в вечной мерзлоте Арктики

Вредное вещество может распространиться далеко ото льдов

08 сентября 2024, 14:50, ИА Амител

Ледник / Фото: pxhere.com/ru/photo/949663
Ледник / Фото: pxhere.com/ru/photo/949663

Миллионы людей находятся под угрозой отравления тяжелыми металлами из-за ускоренного таяния вечной мерзлоты.

Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что повышение температуры на один градус приводит к разрушению участков замерзшей почвы. Это высвобождает токсичные вещества, которые были заключены в землю на протяжении тысяч лет.

Таяние льдов в Арктике также представляет угрозу для экологии. Выяснилось, что каждый квадратный километр тающей вечной мерзлоты сопровождается выбросом в окружающую среду 86 килограммов ртути. Эти данные были получены в ходе исследования отложений в реках Юкон и Коюкук на Аляске.

Если не принять меры, то ртуть может распространиться далеко за пределы Арктики, что приведет к серьезным экологическим и социальным последствиям, включая ухудшение здоровья людей и повреждение экосистемы.

Наука

Комментарии 4

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Гость

17:07:32 08-09-2024

Мы все умрём!
Аааааааа!!!

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Гость

22:00:58 08-09-2024

Гость (17:07:32 08-09-2024) Мы все умрём!Аааааааа!!!... лет через 10 - 90, кто-как

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Гость

06:53:56 09-09-2024

Гость (17:07:32 08-09-2024) Мы все умрём!Аааааааа!!!... Мне кажется эту информацию нужно с первых классов доводить школьникам или даже с детского сада. Никто на земле не будет жить вечно. Да, все умрут, кто-то раньше, кто-то позже..

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Musik

11:56:40 09-09-2024

Гость (06:53:56 09-09-2024) Мне кажется эту информацию нужно с первых классов доводить ш... Да градусник ртутный кто-то разбил случайно.
Развели тут жути...

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