Рубцовчане пожаловались на огромных тараканов в больнице
Родители дежурят ночами, чтобы насекомые не добрались до детей
03 февраля 2023, 12:16, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
Жители Рубцовска пожаловались на тараканов-мутантов, населивших первую городскую больницу. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".
"Мы уже не знаем, что с ними сделать. Мы боимся ночами, не спим, дежурим, чтобы они не попали к нашим деткам. Это городская больница № 1, инфекционное отделение в городе Рубцовске", – написал автор сообщения.
В комментариях под постом горожане отметили, что насекомые давно поселились в медицинском учреждении, а выселить их не получается.
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