Рубцовчане пожаловались на огромных тараканов в больнице

Родители дежурят ночами, чтобы насекомые не добрались до детей

03 февраля 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Жители Рубцовска пожаловались на тараканов-мутантов, населивших первую городскую больницу. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".

"Мы уже не знаем, что с ними сделать. Мы боимся ночами, не спим, дежурим, чтобы они не попали к нашим деткам. Это городская больница № 1, инфекционное отделение в городе Рубцовске", – написал автор сообщения.

В комментариях под постом горожане отметили, что насекомые давно поселились в медицинском учреждении, а выселить их не получается.