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Рубцовчане пожаловались на огромных тараканов в больнице

Родители дежурят ночами, чтобы насекомые не добрались до детей

03 февраля 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"
Фото: "Инцидент Рубцовск"

Жители Рубцовска пожаловались на тараканов-мутантов, населивших первую городскую больницу. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".

"Мы уже не знаем, что с ними сделать. Мы боимся ночами, не спим, дежурим, чтобы они не попали к нашим деткам. Это городская больница № 1, инфекционное отделение в городе Рубцовске", – написал автор сообщения.

В комментариях под постом горожане отметили, что насекомые давно поселились в медицинском учреждении, а выселить их не получается.

  

 

Комментарии 5

  • Чиновники напишут, что вы всё врёте))
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Купил мелок для тараканов * А что с ним делать, не спросил * Наверно мёртвых тараканов * Им обводить, когда убьёшь
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Сдается мне, при проведении проверки, нарушений выявлено не будет. Не стоит наговаривать
    03 февраля, Гость   Ответить
  • как в больнице могут жить тараканы? там же хлорка, кварцевание 2 раза в сутки!!!!!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошие и жирные. поймал.съел.
    03 февраля, Гость   Ответить
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