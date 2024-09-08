Рубцовчанин проехал на велосипеде до Москвы и Краснодара

Мужчина удивлен тому, что старенькая техника выдержала поездку

08 сентября 2024, 12:50, ИА Амител

32-летний житель Рубцовска проехал на велосипеде 6500 километров, добравшись до Краснодара и Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Денис – разнорабочий. Он увлекся велотуризмом в 2011 году, когда впервые проехал на велосипеде из родного города до Новоматвеевки.

Во время путешествия он не останавливался в отелях и спал в тонкой палатке у дороги, даже когда шли сильные ливни. Как отмечает сам Денис, он удивлен, что его велосипед выдержал такую поездку.