Рубцовск попал в десятку городов с самым чистым воздухом
А вот Барнаул имеет повышенный уровень загрязняющих веществ
07 февраля 2023, 14:11, ИА Амител
Фото: amic.ru
Рубцовск занял 9-е место из 170 в рейтинге самых чистых городов России, сообщает КБ Стрелка.
"Расчёт осуществляется на основании пяти основных загрязняющих веществ с учётом степени их влияния на здоровье человека: угарный газ, формальдегид, аэрозоли, диоксид азота, диоксид серы", – говорится в сообщении.
Кроме Рубцовска, низкий уровень загрязнения воздуха зафиксировали в Бийске. А вот Барнаул имеет повышенный уровень загрязняющих веществ.
Эксперты отметили, что повлиять на качество воздуха можно, но для этого необходимо:
- озеленение городских пространств и зданий;
- развитие зелёной инфраструктуры городов и трансформация водно-зелёного каркаса;
- развитие городской застройки в соответствии с принципами 15-минутной доступности;
- повышение энергоэффективности зданий за счёт использования в строительстве и ремонте углеродно-нейтральных материалов и технологий;
- обновление городской застройки.
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