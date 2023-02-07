Рубцовск попал в десятку городов с самым чистым воздухом

А вот Барнаул имеет повышенный уровень загрязняющих веществ

07 февраля 2023, 14:11, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рубцовск занял 9-е место из 170 в рейтинге самых чистых городов России, сообщает КБ Стрелка.

"Расчёт осуществляется на основании пяти основных загрязняющих веществ с учётом степени их влияния на здоровье человека: угарный газ, формальдегид, аэрозоли, диоксид азота, диоксид серы", – говорится в сообщении.

Кроме Рубцовска, низкий уровень загрязнения воздуха зафиксировали в Бийске. А вот Барнаул имеет повышенный уровень загрязняющих веществ.

Эксперты отметили, что повлиять на качество воздуха можно, но для этого необходимо: