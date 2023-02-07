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Рубцовск попал в десятку городов с самым чистым воздухом

А вот Барнаул имеет повышенный уровень загрязняющих веществ

07 февраля 2023, 14:11, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Рубцовск занял 9-е место из 170 в рейтинге самых чистых городов России, сообщает КБ Стрелка.

"Расчёт осуществляется на основании пяти основных загрязняющих веществ с учётом степени их влияния на здоровье человека: угарный газ, формальдегид, аэрозоли, диоксид азота, диоксид серы", – говорится в сообщении.

Кроме Рубцовска, низкий уровень загрязнения воздуха зафиксировали в Бийске. А вот Барнаул имеет повышенный уровень загрязняющих веществ.

Эксперты отметили, что повлиять на качество воздуха можно, но для этого необходимо:

  • озеленение городских пространств и зданий;
  • развитие зелёной инфраструктуры городов и трансформация водно-зелёного каркаса;
  • развитие городской застройки в соответствии с принципами 15-минутной доступности;
  • повышение энергоэффективности зданий за счёт использования в строительстве и ремонте углеродно-нейтральных материалов и технологий;
  • обновление городской застройки.

 

Комментарии 11

  • Это шутка такая? Город который топится углем? Мы про этот город говорим? В субботу заезжал с Горняковского въезда, чуть не задохнулся. Толи сапогами топят , толи колесами в частном секторе.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Промышленности нет. Воды нет. Растительности нет. Населён роботами-убийцами и бывшими зэками. Основа экономики- самогоноварение, поборы с казахов, пилорамы, хлебозавод и командированные альфонсы. Чистая экономика- чистый воздух.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • В Барнауле то капец какой грязный воздух( очень мало зелёных зон в городе, но и в Бийске он не чистый
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Вот зря нет возможность постить фото... я бы вам выложил фото Барнаула со стороны Фирсова... Когда города не видно- только трубы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, да ментовскую мачту связи видно, а весь город в дыму...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • со стороны Фирсова... Когда города не видно- только трубы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, ----------- ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники (с) тэц-3 он видит.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, представь себе, трубу ТЭЦ-3 видно. Их с ТЭЦ-2 не зря на возвышенностях строили...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • не зря на возвышенностях строили...------- ОМГ... ну что ты несешь???.... на какой возвышенности? тэц-3 вообще в чистом поле построили. хотя если относительно фирсово, то и пл. октября на возвышенности. бггг
    07 февраля, Гость   Ответить
  • а вообще ты наверно из индейцев? соколиный глаз? от тэц-3 до фирсово напрямую более 20 км. что ты разглядишь?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Стренджера из дурнички выписали и он тебя покусал? Возьми топографическую карту и посмотри...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, командированные альфонсы? Они на хлебозавод в коммандировку приезжают? Или на пилораму?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Меняю чистый воздух на работающий тракторный завод.
    08 февраля, Гость   Ответить
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