На Алтае подростки кирпичом выбили пробки электросчётчика

В Рубцовске подростки кирпичом выбили пробки у электросчетчика, который прикреплён к столбу.

В паблике «Инцидент Рубцовск» очевидцы рассказали, что происшествие случилось накануне в переулке Гоголевском.

«Прошла толпа подростков и кирпичом выбили пробки, испортив электросчётчик. Что руководит этими вандалами, неизвестно», — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи уточнили, что такое происходит и в других частях города:

«Там по всему Станционному так же. Ещё два года назад всё выбили» — «У нас вообще тут на Глинки какие-то малолетние вандалы постоянно отключают свет через этот счётчик, теперь каждый раз на улицу все выбегают, как свет отключают, чтобы проверить свои счётчики», — пишут горожане.