Год кролика

На Алтае водители построили автоёлку из 150 машин

Завершился флешмоб ярким фейерверком

20 декабря 2022, 09:00, Никита Черников

Фото: «Блогерша Рубцовск»

В Рубцовске на минувших выходных водители построили исполинскую автоёлку, сообщается в паблике «Блогерша Рубцовск«

Всего в новогоднем флешмобе участвовало порядка 150 автомобилей.

В сообществе «Инцидент Рубцовск» рассказали, что мероприятие уже по традиции прошло на взлётно-посадочной полосе в посёлке Приозёрном. Также там была организована развлекательная программа для детей и взрослых, продавалась выпечка и чай, а в конце был красочный фейерверк.

Кадр из видео: «Инцидент Рубцовск»

Алтайские автомобилисты сделали новогоднюю елку из машин

Алтайские автомобилисты сделали новогоднюю елку из машин

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