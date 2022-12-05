Не слипнется! В Рубцовске сняли на видео кражу 25 плиток шоколада
Позднее злоумышленник раскаялся и вернул все сладости
5 декабря 2022, 09:11, Никита Черников
Житель Рубцовска в одном из магазинов по улице Комсомольской украл коробку с 25-ю плитками шоколада и попал на видео, сообщает Telegram-канал «Инцидент Рубцовск».
Сладкоежке приглянулась продукция Alpen Gold: «Взяв всю коробку и спрятав под куртку, спешно покинул торговый зал мимо кассы», — сказано в посте.
Ущерб составил чуть больше тысячи рублей. Отмечается, что нарушителя уже нашли, с ним работают полицейские.
Автор паблика «Блогерша Рубцовск» уточняет, что сладкоежка раскаялся и вернул все шоколадки.
«Пришёл сам с извинениями. Ещё и сверху подарил коробку конфет за причинённые неудобства», — говорится в сообщении.
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