Рубцовские дорожники героически укладывали асфальт в сильный дождь

В паблике «Инцидент Рубцовск» обсуждают укладку асфальта во время неблагоприятных погодных условий.

«Воскресенье, 11 сентября. Вот так вот у нас в городе кладут асфальт — во время ливня. Наблюдаем за правильной технологией укладки асфальта. Хорошие технологии, видимо, самые нанотехнологии», — отметил на видео местный житель.

В комментариях напомнили, что укладка асфальта в дождь и даже при наличии снега допускается нормативными документами.

«ГОСТ Р 58831-2020. Пункт 8.1.2. Допускается проведение работ в случае моросящего дождя и слабого снега на предварительно подготовленный нижележащий слой. На предварительно подгрунтованной поверхности нижележащего слоя не допускается наличие луж и застоя воды. Толщина плёнки свободной воды не должна превышать одного миллиметра», — привели в доказательство выдержку из документа.

Рубцовчане указали, что в нормативах указанно именно моросящий дождь, а не ливень.

«То, что лужи в половину колеса вдоль бордюра на Дзержинского, со стороны проспекта в сторону Краснознаменской, видимо, тоже по ГОСТу», — с иронией отметил местный житель.