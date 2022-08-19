В Рубцовске гроза сломала лифт в многоэтажке

Лифт вышел из строя в результате грозы в алтайском городе Рубцовске.

Поломка произошла ещё в конце июня в доме № 94а по улице Алтайской. Как сообщила местная жительница в паблике «Инцидент Рубцовск», решить вопрос с починкой лифта не удаётся уже два месяца.

«Неоднократно обращались в УК „Светлова“, обслуживающую многоэтажку, в компанию „Лифт Комфорт“. Но воз и ныне там... На днях написали жалобу на бездействие коммунальных служб в прокуратуру города. Но ответ на обращение нужно ждать месяц. Большая часть жильцов дома — люди возрастные и им очень тяжело подниматься на верхние этажи», — пожаловалась горожанка.

По её словам, люди надеются, что после освещения проблемы в интернете надзорные органы обратят на неё внимание.