В Рубцовске гроза сломала лифт в многоэтажке
Жильцы вынуждены подниматься по лестнице уже два месяца
19 августа 2022, 08:20, Никита Черников
Лифт вышел из строя в результате грозы в алтайском городе Рубцовске.
Поломка произошла ещё в конце июня в доме № 94а по улице Алтайской. Как сообщила местная жительница в паблике «Инцидент Рубцовск», решить вопрос с починкой лифта не удаётся уже два месяца.
«Неоднократно обращались в УК „Светлова“, обслуживающую многоэтажку, в компанию „Лифт Комфорт“. Но воз и ныне там... На днях написали жалобу на бездействие коммунальных служб в прокуратуру города. Но ответ на обращение нужно ждать месяц. Большая часть жильцов дома — люди возрастные и им очень тяжело подниматься на верхние этажи», — пожаловалась горожанка.
По её словам, люди надеются, что после освещения проблемы в интернете надзорные органы обратят на неё внимание.
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