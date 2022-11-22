На сильный смог пожаловался житель алтайского города

Житель Рубцовска пожаловался на смог и химический запах, который появился в южной части города с наступлением холодов. Об этом он рассказал в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Мужчина предположил, что во всём виновата СГК, которая по вечерам «начинает что-то выпускать».

«Ну вот, началась зима. В тихую безветренную погоду на Сельмаше опять нечем дышать. В районе семи часов СГК начинает что-то выпускать. <...> Это Рубцовский, 11, напротив военкомата, практически прямо напротив трубы сельмашской. Как тихая безветренная погода — всё, резкий химический запах, гарь, дым, смог. Хоть и наша СГК говорит: „Мы всё делаем для экологии“. Какая экология? Всю зиму так. Всю зиму. Порой приходится маску надевать. Просто реально дышать нечем», — рассказал горожанин.

В комментариях один из пользователей ответил горожанину, что этот смог был всегда — даже когда СГК не было.