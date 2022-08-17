Рубцовчанин, работающий возле городской свалки, стал первой жертвой «зловонного места»

Рубцовская блогерша Олеся Дикарева рассказала, как городская свалка влияет на экологию и здоровье местных жителей. Видео появилось в её паблике.

«Дышать нечем. Практически каждый день рубцовчане обращаются с жалобами. Городская свалка горит, в облаках дыма концентрируется огромное количество загрязняющих веществ — они рассеиваются на больших расстояниях и яд попадает к нам в организм. Уже есть первый пострадавший: Алексей, который работает неподалёку от зловонного места, получил токсическое отравление и был госпитализирован», — рассказала блогерша в своём сюжете.

Она отметила, что несколько недель мужчина провёл в больнице, а после выписки врачи запретили ему выходить на работу. Он показал результаты анализов крови — некоторые значения в десятки раз превышают норму.

В Роспотребнадзоре Олесе сообщили, что для проверки необходимо заявление пострадавшего, которое можно подать тремя способами. Просто так проконтролировать нельзя.

«Практика показывает, что по подобным обращениям замеры приезжают делать в день, когда ничего не горит, и результат проверки на свалке — всё в норме», — отметила блогерша.

15 августа она приехала на свалку и сняла на видео, как дым от горящего мусора распространяется на всю округу. По её словам, к ней оперативно вышел охранник и потребовал покинуть частную территорию.