Рубцовские школьники одержали победу в федеральном экоконкурсе с фиксиками

Он проходил на онлайн-платформе "Поколение М" МТС

27 июня 2024, 16:10, ИА Амител

Мультипликация. Рисование героев / Фото: freepik.com

МТС и группа компаний "Рики" подвели итоги образовательного проекта "Поколение М". По итогам сезона 2023-2024 победителями в конкурсе "Познаем мир с фиксиками" стали школьники из Рубцовска Иван Кузьмин и Роман Кульков. Главной наградой для ребят станет поездка в Санкт-Петербург и посещение студии компьютерной анимации "Петербург", где производят популярные мультфильмы.

Конкурс "Познаем мир с фиксиками" на площадке pokolenie.mts.ru проходил в двух номинациях. Победу в номинации "Лайфхаки" ребятам принесли комиксы о том, как нужно заботиться о природе каждый день: например, сортировать мусор, выключать электроприборы и беречь чистую воду.

Иван и Роман посещают занятия в центре "Натали", где учатся создавать мультфильмы, видеоролики, рисовать и лепить героев. О конкурсе они узнали от своего педагога Наталии Поповой, которая вдохновила на участие и помогла с подготовкой комикса.

"Я узнала о конкурсе в 2021 году, и с тех пор мои ученики ежегодно участвуют и занимают в нем призовые места. Это здорово, что благодаря цифровым технологиям ребята из нашего небольшого Рубцовска могут развивать свои творческие способности, участвовать в конкурсах и приобретать новых друзей", – рассказывает педагог. Наталия Попова считает, что секрет успеха ее учеников заключается в настойчивости при достижении поставленной цели и огромное желание быть первыми.

"Дети и подростки из Алтайского края каждый год участвуют в конкурсах на нашей онлайн-платформе "Поколение М" и очень часто занимают призовые места. В эпоху высокоскоростного интернета и доступных цифровых технологий одаренные школьники из любого уголка страны могут пройти бесплатный курс по саунд- и веб-дизайну, созданию цифровой моды и даже пройти прослушивание в ГИТИС. Это отличный способ провести время в сети с пользой, определиться с будущей профессией, а для кого-то – и первый шаг в карьере", – подчеркнул директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.