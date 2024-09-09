Рубцовские социалисты пожаловались депутату Госдумы на местные проблемы
Александр Терентьев взял обращения в работу и призвал активнее бороться за справедливость в родном городе
09 сентября 2024, 16:10, ИА Амител
В минувшую пятницу, 6 сентября, депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев встретился с рубцовскими партийцами, чтобы обсудить насущные проблемы города. В ходе встречи ему рассказали об уничтожении памятных объектов, несанкционированных свалках, а также деятельности местной управляющей компании, вызывающей всеобщее недовольство.
Особое беспокойство у рубцовских социалистов вызывает возможный снос бывшей гостиницы "Алей". Это здание, построенное легендарным тракторным заводом, для многих горожан является не просто местом для ночлега, а настоящим культурным символом города. В стенах гостиницы останавливались Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Роксана Бабаян и Валерий Леонтьев.
"Память должна быть неприкосновенной", – подчеркнули заявители в своем обращении. Они напомнили, что тракторный завод, олицетворявший собой трудовые подвиги народа во времена ВОВ, был стерт с экономической карты города. Исчез памятник с трактором, монумент "Серп и Молот", музейный комплекс завода, а также "Дом под шпилем". Теперь под угрозой уничтожения оказалась гостиница, которая также является важной частью исторической памяти.
Немало возмущений вызвало поведение одной из управляющих компаний города. Жители жалуются на завышенные цены на работы и опрессовку домов, отсутствие штатного расписания, нарушения в начислениях в квитанциях, невыплату доплат техническому персоналу, отсутствие годовых отчетов, удержание комиссии при оплате, некачественную уборку внутридомовой и дворовой территории, а также на протечки канализации в некоторых домах.
"Есть ли сила, которая остановит непомерные аппетиты управленцев?" – задаются вопросом горожане. По их словам, жалобы в прокуратуру, полицию, суды и инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края не принесли желаемых результатов.
Проблема несанкционированных свалок также не осталась без внимания. Жители жалуются на недостаточное количество мусорных контейнеров, что приводит к росту числа свалок по всему городу.
Александр Терентьев взял обращения рубцовчан под свой контроль, пообещав оказать всяческую поддержку.
"Конечно, будем работать и стараться помогать, но и вы не сидите сложа руки. Обращайтесь в органы власти, проводите публичные мероприятия, работайте с людьми, прилагайте максимум усилий в борьбе за справедливость. Совместная деятельность поможет нам добиться больших результатов", – заявил депутат.
17:01:09 09-09-2024
Надо картошку копать, а они тут жаловаются.
18:11:35 09-09-2024
Как это мило, те кто должен осуществлять всё вышесказанное. Говорят тем для кого это нужно. Как оно всё должно быть на самом деле.
На этом держится наше государство, как мне кажется
12:33:40 10-09-2024
С каких пор Справедливая Россия стала социалистами? Видимо с тех же, когда у Единой России появилась Молодая гвардия... Всё поставили с ног на голову...