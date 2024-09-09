Рубцовские социалисты пожаловались депутату Госдумы на местные проблемы

Александр Терентьев взял обращения в работу и призвал активнее бороться за справедливость в родном городе

09 сентября 2024, 16:10, ИА Амител

Александр Терентьев на встрече в Рубцовске / Фото: altai.spravedlivo.ru

В минувшую пятницу, 6 сентября, депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев встретился с рубцовскими партийцами, чтобы обсудить насущные проблемы города. В ходе встречи ему рассказали об уничтожении памятных объектов, несанкционированных свалках, а также деятельности местной управляющей компании, вызывающей всеобщее недовольство.

Особое беспокойство у рубцовских социалистов вызывает возможный снос бывшей гостиницы "Алей". Это здание, построенное легендарным тракторным заводом, для многих горожан является не просто местом для ночлега, а настоящим культурным символом города. В стенах гостиницы останавливались Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Роксана Бабаян и Валерий Леонтьев.

"Память должна быть неприкосновенной", – подчеркнули заявители в своем обращении. Они напомнили, что тракторный завод, олицетворявший собой трудовые подвиги народа во времена ВОВ, был стерт с экономической карты города. Исчез памятник с трактором, монумент "Серп и Молот", музейный комплекс завода, а также "Дом под шпилем". Теперь под угрозой уничтожения оказалась гостиница, которая также является важной частью исторической памяти.

Александр Терентьев на встрече в Рубцовске / Фото: altai.spravedlivo.ru

Немало возмущений вызвало поведение одной из управляющих компаний города. Жители жалуются на завышенные цены на работы и опрессовку домов, отсутствие штатного расписания, нарушения в начислениях в квитанциях, невыплату доплат техническому персоналу, отсутствие годовых отчетов, удержание комиссии при оплате, некачественную уборку внутридомовой и дворовой территории, а также на протечки канализации в некоторых домах.

"Есть ли сила, которая остановит непомерные аппетиты управленцев?" – задаются вопросом горожане. По их словам, жалобы в прокуратуру, полицию, суды и инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края не принесли желаемых результатов.

Проблема несанкционированных свалок также не осталась без внимания. Жители жалуются на недостаточное количество мусорных контейнеров, что приводит к росту числа свалок по всему городу.

Александр Терентьев взял обращения рубцовчан под свой контроль, пообещав оказать всяческую поддержку.

"Конечно, будем работать и стараться помогать, но и вы не сидите сложа руки. Обращайтесь в органы власти, проводите публичные мероприятия, работайте с людьми, прилагайте максимум усилий в борьбе за справедливость. Совместная деятельность поможет нам добиться больших результатов", – заявил депутат.