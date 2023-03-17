Рубцовское предприятие разработало снегоболотоход для пожарных

Машина способна перевозить до 12 человек и 1,5 кубометра воды в собственной цистерне

17 марта 2023, 08:45, ИА Амител















Рубцовское предприятие перед началом пожароопасного сезона разработало снегоболотоход. Он может работать на бездорожье в лесисто-болотистой местности при температурах воздуха от - 45 до +45°С.

Как рассказал руководитель ООО "Алтайтрансмаш-сервис" Иван Куриленко, корпус транспортного средства герметичен, внутренняя часть защищена.

"Машина предназначена для тушения пожаров в труднодоступных местах (лесных массивах, торфяных болотах), с суровыми климатическими условиями, способна перевозить до 12 человек личного состава и 1,5 кубометра воды в собственной цистерне. На борту имеются две мобильные мотопомпы для заправки цистерны из загрязнённых водоёмов и тушения пожаров, а также два сливных крана для дозаправки пожарных ранцев", – отметил глава предприятия.

На носу снегоболотохода установлен отвал, способный формировать большую минерализованную полосу. Для удобства на снегоболотоходе установлена камера заднего вида. Также есть система ГЛОНАСС и весь необходимый для пожарных инструмент.

Отметим, что ООО "Алтайтрансмаш-сервис" производит технику собственной разработки. Создано более десятка моделей – несколько модификаций тягачей "Марал", топливозаправщик "Скиф", гусеничный транспортёр "Тритон".