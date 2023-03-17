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Рубцовское предприятие разработало снегоболотоход для пожарных

Машина способна перевозить до 12 человек и 1,5 кубометра воды в собственной цистерне

17 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Рубцовское предприятие перед началом пожароопасного сезона разработало снегоболотоход. Он может работать на бездорожье в лесисто-болотистой местности при температурах воздуха от - 45 до +45°С.

Как рассказал руководитель ООО "Алтайтрансмаш-сервис" Иван Куриленко, корпус транспортного средства герметичен, внутренняя часть защищена. 

"Машина предназначена для тушения пожаров в труднодоступных местах (лесных массивах, торфяных болотах), с суровыми климатическими условиями, способна перевозить до 12 человек личного состава и 1,5 кубометра воды в собственной цистерне. На борту имеются две мобильные мотопомпы для заправки цистерны из загрязнённых водоёмов и тушения пожаров, а также два сливных крана для дозаправки пожарных ранцев", – отметил глава предприятия.

На носу снегоболотохода установлен отвал, способный формировать большую минерализованную полосу. Для удобства на снегоболотоходе установлена камера заднего вида. Также есть система ГЛОНАСС и весь необходимый для пожарных инструмент.

Отметим, что ООО "Алтайтрансмаш-сервис" производит технику собственной разработки. Создано более десятка моделей – несколько модификаций тягачей "Марал", топливозаправщик "Скиф", гусеничный транспортёр "Тритон".

Комментарии 13

  • Отыскали архивы РМЗ !!!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Камера заднего вида, это сила! Снегоход в сезон пожаров?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, СНЕГОПОЛОТОХОД. Это значит, что он и по болоту и по снегу может
    17 марта, Гость   Ответить
  • А часто у нас болота горят?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, часто у нас болота горят? --- Он по болотистой местности к горящему лесу добираться может.
    17 марта, Гость   Ответить
  • А часто у нас болота горят? -- а вы подумайте. Ну хоть чуть-чуть пошевелите мозгами. Может гореть лес ЗА болотом. Можно , конечно и по дороге доехать , сделав крюк, киллометров в 100-150. А можно напрямки через болото. Чуете разницу, остроумный вы наш?
    17 марта, Гость   Ответить
  • А уж как торфянники-то горят!!!
    17 марта, Гость   Ответить
  • А много у нас под Барнаулом болот и торфяников?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, он в Амурскую область едет
    21 марта, Гость   Ответить
  • 1,5 куба воды это не маловато?
    21 марта, Гость   Ответить
  • А много у нас под Барнаулом болот и торфяников?--- ну во-первых, болот много. и вокруг них леса , если мне не верите- прокатитесь в сторону заринска. во-вторых, пожары случаются не только в Алтайском крае
    21 марта, Гость   Ответить
  • это не маловато? - полторы тысячи литров норм
    21 марта, Гость   Ответить
  • 1,5 тонны воды ... у меня бассейн 10 тонн. это не много. почему то мне кажется , что затушить этим количеством воды лесной пожар, находящийся в 20-30 км т ближайшего водоема, невозможно
    21 марта, Гость   Ответить
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