Руководитель, водитель и торговый представитель. "Сатурн" приглашает сотрудников
Федеральная компания по поставке стройматериалов предлагает стабильную работу и достойные условия труда
24 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KMCJ9
Любому человеку хочется быть уверенным в своей работе. Знать, что компания не закроется внезапно или не останется без заказов. Вне зависимости от ситуации на рынке труда есть отрасли, которые продолжают динамично расти и развиваться, сохраняют стабильность. Сейчас один из самых беспроигрышных вариантов – строительство, поскольку потребность в жилье и безопасности является первичной в любые времена. Понимая это, сферу активно поддерживает государство. Компания "Сатурн" приглашает тех, кто хочет профессионально развиваться в строительной отрасли и быть уверенным в завтрашнем дне.
Чем занимается компания?
"Сатурн" занимается поставкой стройматериалов профессиональным строителям и частным клиентам. Компания является одним из лидеров рынка с 30-летней историей.
"Сатурн" предлагает заказчикам около 30 тысяч наименований товаров. В 25 городах России работает 17 филиалов и 47 торговых площадок. Но компания не останавливается на достигнутом, постоянно наращивая масштабы.
Что "Сатурн" предлагает сотрудникам?
Во-первых, конкурентоспособные зарплаты. К тому же сотрудники получают премии за стаж. Отпуск и больничный оплачивают по ТК.
В компании предусмотрен хороший соцпакет:
- возможность лечиться в клиниках города за счет работодателя;
- занятия спортом;
- обучение;
- компенсация за сотовую связь;
- ГСМ и такси;
- детские утренники и интересные корпоративы, в том числе в Шерегеше и на Алтае.
"За годы работы в компании "Сатурн" могу с уверенностью сказать, что это лучшая компания, которая дает возможность развиваться в профессиональном и финансовом плане. Стабильность и постоянное развитие компании дает уверенность в завтрашнем дне. Опытные, компетентные руководители, дружный коллектив, а также четкие и грамотные регламенты создают комфортную и эффективную рабочую атмосферу", – делится Светлана Чупеко, которая работает в компании уже 14 лет.
Больше отзывов о компании можно найти по ссылке.
Кого сейчас ищут?
В барнаульском подразделении "Сатурна" трудится более 200 человек, и в связи с расширением возросла потребность в новых сотрудниках в офисе, на складе, в магазинах. Актуальный список вакансий можно посмотреть на сайте.
А также в сервисах:
"Сатурн" приглашает и профессионалов, и тех, кто только хочет попробовать свои силы в строительной отрасли.
Компания "Сатурн"
Адрес: Барнаул, проспект Калинина, 24и
Тел.: +7 (3852) 28-27-97 (отдел персонала)
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