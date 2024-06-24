Руководитель, водитель и торговый представитель. "Сатурн" приглашает сотрудников

Федеральная компания по поставке стройматериалов предлагает стабильную работу и достойные условия труда

24 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KMCJ9

Сотрудники компании / Фото "Сатурн"

Любому человеку хочется быть уверенным в своей работе. Знать, что компания не закроется внезапно или не останется без заказов. Вне зависимости от ситуации на рынке труда есть отрасли, которые продолжают динамично расти и развиваться, сохраняют стабильность. Сейчас один из самых беспроигрышных вариантов – строительство, поскольку потребность в жилье и безопасности является первичной в любые времена. Понимая это, сферу активно поддерживает государство. Компания "Сатурн" приглашает тех, кто хочет профессионально развиваться в строительной отрасли и быть уверенным в завтрашнем дне.

Чем занимается компания?

"Сатурн" занимается поставкой стройматериалов профессиональным строителям и частным клиентам. Компания является одним из лидеров рынка с 30-летней историей.

"Сатурн" предлагает заказчикам около 30 тысяч наименований товаров. В 25 городах России работает 17 филиалов и 47 торговых площадок. Но компания не останавливается на достигнутом, постоянно наращивая масштабы.

Что "Сатурн" предлагает сотрудникам?

Во-первых, конкурентоспособные зарплаты. К тому же сотрудники получают премии за стаж. Отпуск и больничный оплачивают по ТК.

В компании предусмотрен хороший соцпакет:

возможность лечиться в клиниках города за счет работодателя;

занятия спортом;

обучение;

компенсация за сотовую связь;

ГСМ и такси;

детские утренники и интересные корпоративы, в том числе в Шерегеше и на Алтае.

"За годы работы в компании "Сатурн" могу с уверенностью сказать, что это лучшая компания, которая дает возможность развиваться в профессиональном и финансовом плане. Стабильность и постоянное развитие компании дает уверенность в завтрашнем дне. Опытные, компетентные руководители, дружный коллектив, а также четкие и грамотные регламенты создают комфортную и эффективную рабочую атмосферу", – делится Светлана Чупеко, которая работает в компании уже 14 лет.

Больше отзывов о компании можно найти по ссылке .

Сотрудники компании на мероприятиях и корпоративах / Фото "Сатурн"

Кого сейчас ищут?

В барнаульском подразделении "Сатурна" трудится более 200 человек, и в связи с расширением возросла потребность в новых сотрудниках в офисе, на складе, в магазинах. Актуальный список вакансий можно посмотреть на сайте .

А также в сервисах:

"Сатурн" приглашает и профессионалов, и тех, кто только хочет попробовать свои силы в строительной отрасли.

Компания "Сатурн"

Адрес: Барнаул, проспект Калинина, 24и

Тел.: +7 (3852) 28-27-97 (отдел персонала)

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ООО " Сатурн Сибирь"

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